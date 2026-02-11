Piden ayuda para Zoe, perrita atropellada en el Amazonas que hoy no puede caminar

Una cirugía es la única opción para que Zoe pueda volver a caminar y tener una segunda oportunidad. Foto: Cortesía

En Leticia, Amazonas, una familia clama ayuda para salvar la vida de Zoe, una perrita que fue atropellada el pasado 30 enero y sufrió graves fracturas en la cadera y una de sus patas delanteras. Según denuncian, la persona señalada como responsable del accidente, al parecer un trabajador del aeropuerto, no ha asumido los gastos ni ha brindado apoyo tras lo ocurrido.

Zoe fue trasladada de inmediato a valoración veterinaria. El parte médico trajo un alivio parcial, ya que ninguno de sus órganos vitales resultó comprometido y se encuentra estable. “Está con ganas de vivir”, aseguran. Sin embargo, necesita con urgencia una cirugía especializada para corregir las fracturas y poder volver a caminar.

El principal obstáculo es el costo del procedimiento. De no reunir el dinero necesario en los próximos días, la clínica ha advertido que no podrá continuar con su hospitalización, lo que pondría en riesgo su vida. “No queremos que Zoe muera por falta de recursos. Ella puede salvarse”, señalan quienes han iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos.

La familia está recibiendo aportes a través del número 310 582 5492 y también pide apoyo compartiendo la información en redes sociales. “Cualquier ayuda, por pequeña que sea, suma”, insisten.

Los ciudadanos también piden mayor responsabilidad frente al cuidado de los animales y recuerdan que el abandono o la omisión ante un accidente pueden tener consecuencias legales.

