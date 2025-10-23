Así reacciona un perro después de un “día agotador” haciendo absolutamente nada

El clip, publicado por su dueño bajo el usuario @maca.theaussie, muestra al can caminando lentamente hacia un sofá. Foto: @macatheaussie

Un perro ha causado sensación en TikTok tras protagonizar un divertido video en el que aparenta estar completamente exhausto, pese a no haber hecho nada en todo el día. El clip, publicado por su dueño bajo el usuario @maca.theaussie, muestra al can caminando lentamente hacia un sofá mientras se envuelve en una manta, como si regresara a casa después de una jornada agotadora.

El texto sobreimpreso en el video deja claro el tono humorístico de la escena: “Mi perro después de no hacer absolutamente nada.” Según puede verse, el animal se acomoda cuidadosamente en el sofá, arrastrando consigo una manta verde y blanca para asegurar una siesta perfecta.

Desde su publicación el 15 de octubre, el video ha superado las 443,000 reproducciones y los 89,000 “me gusta”, generando una oleada de comentarios divertidos. Muchos usuarios se sintieron identificados con la actitud del perro, comparándola con sus propios hábitos de descanso. “Una vida tan dura merece siestas merecidas”, bromeó un internauta, mientras otro añadió: “¿Cómo qué nada? Es difícil ser tan lindo.”

Otros comentarios hicieron eco del sentimiento: “Mi perro se cansa de dormir, así que tiene que volver a dormir”, escribió un usuario, y otro confesó entre risas: “Ese soy yo durante mi tarde de trabajo desde casa.”

El pastor australiano, raza a la que pertenece Maca, es conocido por su inteligencia, energía y lealtad, además de sus llamativos patrones de pelaje merle. Aunque disfrutan de las siestas, estos perros destacan por su agilidad y su disposición constante a la acción. Son excelentes compañeros para familias activas y suelen sobresalir en disciplinas como la obediencia, la agilidad y las labores de búsqueda y rescate.

