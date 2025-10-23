Expulsan de la universidad a estudiante que emborrachó a una perrita callejera

Imagen de referencia. Tras las investigaciones, se confirmó que dos de las jóvenes involucradas estaban matriculadas en la UPNECH. Foto: Pixabay

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) decidió dar de baja a una de sus estudiantes luego de que su participación en un video de maltrato animal se viralizara en redes sociales.

El material, difundido el 12 de octubre, muestra a un grupo de jóvenes obligando a una perrita en situación de calle a ingerir alcohol dentro de un vehículo en Ciudad Madera. En la grabación se evidencia el miedo y desconcierto del animal, que es forzado a abrir el hocico mientras consume la bebida.

El video, grabado y compartido por los mismos involucrados, provocó indignación generalizada entre internautas y organizaciones de protección animal, quienes exigieron a la universidad tomar medidas contra las alumnas identificadas en el contenido. Tras las investigaciones, se confirmó que dos de las jóvenes involucradas estaban matriculadas en la UPNECH.

En respuesta a la presión pública, la universidad emitió un comunicado inicial informando que al menos una de las responsables pertenecía a su comunidad académica y asegurando que se estaban tomando medidas para atender la situación. Posteriormente, el 21 de octubre, la institución reiteró su seguimiento al caso y anunció que su Consejo de Calidad, máxima autoridad en decisiones académicas, había resuelto expulsar a la estudiante identificada como Alejandra “C”.

En el comunicado, la rectora Graciela Aida Velo destacó que la decisión se tomó en concordancia con el código de ética de la universidad y su compromiso con la formación de profesionales íntegros, capaces de generar aportes humanitarios a la sociedad.

Respecto a la perrita, se informó que fue liberada tras la grabación, pero su paradero sigue siendo desconocido. Activistas y rescatistas locales han iniciado protocolos de búsqueda en la zona con la esperanza de localizarla y brindarle atención médica.

El caso ha reavivado la reflexión sobre la situación de los animales callejeros en México, donde se estima que alrededor de 20 millones de perros viven en las calles, enfrentando riesgos constantes de maltrato y abandono.

