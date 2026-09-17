En este país construyeron túneles térmicos para salvar a los perros callejeros del invierno

La estructura de estos refugios destaca por su eficiencia ecológica y sencillez técnica. Los túneles integran paneles aislantes que absorben la…

En un esfuerzo por combatir las heladas invernales, diversas organizaciones y voluntarios en Hungría implementaron una innovadora solución para salvaguardar la vida de los animales sin hogar. Varias ciudades del país, incluida la capital, Budapest, comenzaron la instalación de túneles aislados diseñados para brindar refugio a la población canina en situación de calle durante las épocas de frío extremo.

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La estructura de estos refugios destaca por su eficiencia ecológica y sencillez técnica. Los túneles integran paneles aislantes que absorben la radiación solar a lo largo del día para luego liberar el calor de manera gradual durante la noche. Este mecanismo logra mantener el espacio interno entre 10 °C y 15 °C por encima de la temperatura ambiente exterior sin recurrir al consumo de electricidad ni de combustibles fósiles, resguardando eficazmente a los ejemplares del viento, la nieve y las heladas.

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Los voluntarios ubicaron estas estructuras en parques públicos y áreas urbanas con alta presencia de fauna callejera. Atraídos de manera natural por la emisión térmica, los perros encuentran en estos puntos un espacio seguro para descansar, lo que reduce sustancialmente los índices de mortalidad animal durante los picos de bajas temperaturas en la región.

El invierno representa una de las amenazas más severas para los animales desamparados, quienes enfrentan un sufrimiento constante debido a la exposición prolongada a condiciones climáticas extremas. Sin un lugar seco donde resguardarse, el frío intenso congela sus extremidades, entumece sus músculos y desgasta rápidamente sus reservas de energía mientras intentan mantener la temperatura corporal. Esta situación los expone a padecimientos graves como la hipotermia y el congelamiento de tejidos, al tiempo que la escasez de agua líquida y alimento reduce drásticamente sus probabilidades de supervivencia.

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