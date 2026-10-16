En medio de inundaciones, Armada Paraguaya rescata a 4 mascotas devolviéndoles la esperanza

Posterior al operativo, las autoridades distribuyeron el resguardo de los animales para garantizar su bienestar, dos de las mascotas permanecen…

En medio de la emergencia hídrica provocada por el aumento en el nivel del río Paraná, personal de la Armada Paraguaya logró el rescate de cuatro mascotas que se encontraban atrapadas en el barrio San Josemí, ubicado en la localidad de Ayolas, departamento de Misiones. La evacuación de los animales ocurrió durante las labores habituales de patrullaje fluvial desarrolladas en las zonas de mayor riesgo.

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Posterior al operativo, las autoridades distribuyeron el resguardo de los animales para garantizar su bienestar, dos de las mascotas permanecen bajo la custodia y atención de la Prefectura Naval de Ayolas, mientras que las dos restantes fueron entregadas a los bomberos voluntarios de la ciudad, quienes asumieron su cuidado temporal mientras continúe la contingencia.

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Estas labores de auxilio forman parte de un despliegue continuo de supervisión y apoyo a la población civil ante el progresivo avance de las aguas en la región. Las intervenciones reflejan cómo, cada vez con mayor frecuencia, diversos países y sus instituciones comprenden el valor de los animales, a quienes se les reconoce como integrantes fundamentales del núcleo familiar, asegurando su protección e integridad incluso en medio de situaciones de desastre y emergencia.

La misma conciencia y sensibilidad socioinstitucional se evidencia en otras tragedias recientes en la región, como el terremoto que afectó a Colombia. Los equipos de emergencia, organismos de rescate y voluntarios civiles desplegaron intensas jornadas de búsqueda entre los escombros no solo para salvar vidas humanas, sino también para rescatar y atender a cientos de perros y gatos desamparados. Estos esfuerzos permitieron conmovedores reencuentros con sus familias y reafirmaron que la protección animal es una prioridad indispensable en la gestión integral del riesgo de desastres.

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