En video: Lomito ganó concurso de disfraces con disfraz de abejita

A propósito del triunfo de Lomito y del auge de estas festividades, los veterinarios y especialistas en bienestar animal recuerdan que la comodidad y la salud de las mascotas deben primar sobre cualquier aspecto estético. Al momento de…

En una jornada llena de alegría, color y entusiasmo familiar, un pequeño gran participante logró robarse la atención de todos los asistentes. Se trata de Lomito, un perrito de diminuto tamaño que se llevó el primer lugar en un concurso de disfraces, gracias a su adorable caracterización como La Abejita Hutch.

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A propósito del triunfo de Lomito y del auge de estas festividades, los veterinarios y especialistas en bienestar animal recuerdan que la comodidad y la salud de las mascotas deben primar sobre cualquier aspecto estético. Al momento de vestir a un perro o gato, los propietarios deben considerar recomendaciones de gran relevancia:

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Libertad de movimiento y respiración: el atuendo no debe oprimir el cuello, el tórax ni limitar las extremidades. Asimismo, es imperativo asegurar que las vías respiratorias y la visión queden completamente despejadas.

el atuendo no debe oprimir el cuello, el tórax ni limitar las extremidades. Asimismo, es imperativo asegurar que las vías respiratorias y la visión queden completamente despejadas. Materiales hipoalergénicos y livianos: se aconseja utilizar telas suaves y transpirables, evitando piezas plásticas o sintéticas que generen calor excesivo o irritaciones en la piel.

se aconseja utilizar telas suaves y transpirables, evitando piezas plásticas o sintéticas que generen calor excesivo o irritaciones en la piel. Ausencia de piezas pequeñas: los elementos decorativos como botones, lentejuelas o cintas sueltas representan un peligro alto, ya que el animal podría ingerirlos por accidente.

los elementos decorativos como botones, lentejuelas o cintas sueltas representan un peligro alto, ya que el animal podría ingerirlos por accidente. Identificación del estrés: si el perro muestra señales de incomodidad, tales como paralizarse, intentar quitarse el traje de forma desesperada o jadear en exceso, se debe retirar el atuendo de inmediato.

Recomendaciones para participar en eventos masivos y concursos de mascotas

Los certámenes y ferias de mascotas son espacios idóneos para la integración familiar; no obstante, exigen una preparación rigurosa por parte de los tenientes responsables, especialmente cuando se trata de ejemplares de tamaño muy reducido.

En primer lugar, el esquema de vacunación y desparasitación debe estar completamente al día. Los entornos con alta concentración de animales facilitan el contagio de enfermedades virales y bacterianas. En el caso de los cachorros o perros muy pequeños, cuyo sistema inmunológico puede ser más vulnerable, contar con sus vacunas vigentes es un requisito indispensable antes de exponerlos a recintos públicos.

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De igual forma, resulta fundamental evaluar el temperamento del animal. Los perros de talla pequeña pueden sentirse abrumados o en riesgo ante la presencia de ejemplares de gran tamaño o ante ruidos fuertes. Por esta razón, se recomienda llevarlos en guacales o bolsos de transporte adecuados durante los desplazamientos, mantenerlos siempre con su respectiva traílla o correa y contar con puntos de hidratación constantes.

Con la victoria de Lomito, este encuentro no solo celebró la creatividad y el afecto hacia los animales, sino que también sirvió como un valioso recordatorio sobre la importancia del cuidado consciente y la protección de nuestros compañeros de cuatro patas.

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