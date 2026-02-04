Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

En video: perro persigue desesperadamente a sus dueños tras ser abandonado en la vía

A pesar de los múltiples intentos del animal por alcanzar a quienes serían sus cuidadores, el peludo fue finalmente dejado a su suerte.

04 de febrero de 2026 - 09:00 p. m.
La grabación evidencia el alto riesgo al que fue expuesto, pues debió esquivar motocicletas y automóviles en una vía de alto flujo vehicular.
Foto: Archivo personal
Un nuevo caso de maltrato animal ha generado rechazo tras la difusión de un video en redes sociales. En las imágenes se observa a un canino persiguiendo con desesperación un vehículo particular de color plateado en la carretera que comunica a los municipios de Piedecuesta y Los Santos, en el departamento de Santander.

A pesar de los múltiples intentos del animal por alcanzar a quienes serían sus cuidadores, el perro fue finalmente abandonado a su suerte. La grabación evidencia el alto riesgo al que fue expuesto, pues debió esquivar motocicletas y automóviles en una vía de alto flujo vehicular.

Acciones de las autoridades

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Metropolitana de Bucaramanga se pronunció a través de la comandante operativa Katherine Samudio. La oficial confirmó que ya se iniciaron las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables.

  • Rastreo: las autoridades utilizan el número de placa del vehículo registrado en el video para ubicar a los propietarios.
  • Investigación: se busca determinar la identidad de los ocupantes que participaron en el abandono.

Este suceso ocurre bajo el marco de la reciente Ley Ángel, normativa que ha endurecido significativamente las sanciones por maltrato animal en Colombia. Bajo esta legislación, los implicados podrían enfrentar consecuencias legales severas:

  1. Cárcel: el maltrato animal ya no es un delito excarcelable, estableciendo penas que superan los tres años de prisión.
  2. Sanciones económicas: las multas pueden alcanzar hasta los 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
  3. Inhabilitación: la ley prohíbe que los agresores vuelvan a tener animales bajo su cuidado.
  4. Agravantes: la norma contempla protocolos estrictos para casos de violencia, mutilación o abandono, eliminando beneficios penales para ciertos abusos.

Mientras la comunidad digital exige celeridad en el proceso, el caso reabre el debate sobre la responsabilidad ciudadana y la urgencia de aplicar las nuevas rutas de concientización y castigo establecidas por la ley para proteger a los seres sintientes.

