Snoopy Run Fest llega a Bogotá: participe con su mascota en la carrera más esperada de marzo

Gracias a un trabajo conjunto con el Instituto de Protección y Bienestar Animal, se han seleccionado cuatro fundaciones que se beneficiarán con un porcentaje de las inscripciones.

La capital colombiana se prepara para vivir una experiencia deportiva y recreativa sin precedentes el próximo 15 de marzo. Se trata del Snoopy Run Fest, un evento que celebra su primera edición en un país de habla hispana en Suramérica, integrando la pasión por el running con un ambiente familiar donde las mascotas son protagonistas.

El certamen tendrá como escenario los senderos arbolados cercanos al Parque Germania, en la localidad de Santa Fe. Esta iniciativa no se limitará a la capital, pues la organización ya ha confirmado fechas para expandir la experiencia a otras ciudades: el 26 de julio en Medellín y el 4 de octubre en Cali.

Modalidades de participación

Con el fin de incluir a todos los integrantes del hogar, la organización ha diseñado tres rutas diferenciadas por edades y niveles de exigencia:

3K Kids y Mascotas: Pensada para niños desde los 4 años en compañía de un adulto. Esta categoría permite la participación de hasta dos perros por corredor.

5K Recreativa: Una distancia intermedia habilitada para personas a partir de los 12 años.

10K Competitiva: El trayecto de mayor exigencia, exclusivo para corredores mayores de 18 años.

El Snoopy Run Fest destaca por su compromiso con la protección animal. Gracias a un trabajo conjunto con el Instituto de Protección y Bienestar Animal, se han seleccionado cuatro fundaciones que se beneficiarán con un porcentaje de las inscripciones. Estos recursos serán destinados directamente a las labores de rescate y cuidado de animales en el país.

Inscripciones y beneficios para el corredor

Usted podrá realizar su registro hasta el 1 de marzo de 2026 por un valor de $190.000. Al momento de la inscripción, es posible elegir entre tres tipos de kits de competencia, los cuales incluyen:

Camiseta deportiva, toalla y botilito conmemorativo.

Totebag , número de atleta y medalla.

Servicio de hidratación durante el recorrido y seguro médico.

Kit especial de competencia diseñado para las mascotas participantes.

Esta jornada promete transformar las calles de Bogotá en un espacio de bienestar y sana convivencia, brindando a los ciudadanos una oportunidad única para ejercitarse junto a sus animales de compañía bajo el icónico espíritu de Snoopy.

