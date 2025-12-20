Esta fue la emotiva reacción de dos perros al ver a su dueña: el video se volvió viral

Al reconocer que se trata de su dueña, Charly reacciona con gran entusiasmo. Foto: charlyand.coco

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un emotivo video protagonizado por dos perros llamados Charly y Coco se ha vuelto viral en redes sociales al mostrar la reacción de los animales cuando su dueña regresa a casa, un momento que ella describió como una muestra de “amor puro”.

El clip, publicado el 5 de diciembre en la cuenta de Instagram @charlyand.coco, muestra a los dos cachorros dormidos sobre una alfombra junto a la puerta.

De forma repentina, Charly se alerta al escuchar ruidos del exterior, seguido por Coco. Al reconocer que se trata de su dueña, Charly reacciona con gran entusiasmo: se pone sobre sus patas traseras, mueve la cola con energía, toma un juguete y rasca la puerta, anticipando su llegada.

Segundos después, la dueña entra al hogar y ambos perros corren a recibirla entre saltos y muestras evidentes de alegría, una escena que ha conmovido a miles de usuarios. En la publicación, la mujer acompañó el video con la pregunta: “¿Cómo explicas esta sensación a alguien que no tiene un perro?”, y añadió en el pie de foto: “El amor más puro que puedes encontrar, la mejor decisión de mi vida”.

La grabación recibió casi 400 mil “me gusta” y generó numerosos comentarios de personas que se identificaron con la experiencia. Muchos coincidieron en que ser recibido por una mascota es uno de los mejores momentos del día, mientras otros destacaron el valor del amor incondicional que brindan los animales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱