Macarena, una perrita criolla de pelaje negro, vivió cerca de 10 años en las calles de Soacha. Durante ese tiempo sobrevivió al abandono, al hambre y a la indiferencia, hasta que fue rescatada en estado crítico por el colectivo Adopta con Responsabilidad, organización que dio a conocer su caso a través de redes sociales. La canina estaba embarazada y su condición de salud era alarmante, pues tenía una grave infección, deshidratación severa y ausencia de movimiento fetal, según el diagnóstico veterinario inicial.

Ante ese panorama, los profesionales determinaron que Macarena debía ser sometida a una cirugía urgente para salvar su vida. Desde entonces, la fundación inició una campaña para cubrir los gastos médicos y brindarle la oportunidad de pasar sus últimos años con dignidad y cuidados, lejos de la calle que la había marcado por más de una década.

Días después del rescate, llegó una actualización dolorosa. De los 12 cachorros que se habían formado durante la gestación, solo siete lograron sobrevivir. Los otros cinco ya habían fallecido antes del parto, una muestra del desgaste extremo que Macarena soportó. Ella y sus crías permanecían hospitalizadas, con un pronóstico reservado debido a una combinación crítica de infección, anemia, desnutrición, deshidratación y la fragilidad propia de su edad.

“A pesar de este panorama tan desolador creemos en ella. Macarena está luchando, y cada respiración nos recuerda que aún hay esperanza”, señaló entonces Adopta con Responsabilidad, al tiempo que reiteraba el llamado a la solidaridad para cubrir los costos de hospitalización y tratamiento.

Sin embargo, la lucha no fue suficiente. Días después, la organización confirmó la noticia más dolorosa: Macarena falleció. “A pesar de todos los cuidados y esfuerzos por salvar su vida, el daño de la indiferencia y el abandono fue mucho más grande”, informaron en una publicación que reflejó el impacto emocional del caso.

La historia, no obstante, no termina ahí. Macarena dejó unos cachorritos que hoy dependen completamente del cuidado humano para sobrevivir. Los llamados “macarenitos” requieren lactoreemplazador, pañales, pañitos húmedos y una guardería especializada que les garantice un entorno seguro mientras fortalecen su salud. La fundación ha explicado que algunos de los perritos no lograron salir adelante, pero otros continúan luchando y necesitan apoyo urgente.

“Nuestros chiquitos han sido tan valientes, tal y como su mamita lo fue durante tanto tiempo”, publicó recientemente la organización, reafirmando su compromiso de acompañarlos con una “promesa de amor inquebrantable”, pese a las pérdidas.

El caso de Macarena expone una realidad que se repite con frecuencia en municipios como Soacha: perras adultas que pasan toda su vida en la calle, sin atención veterinaria, sin esterilización y sin protección. También evidencia el peso que recae sobre los rescatistas independientes y fundaciones que deben asumir altos costos médicos y emocionales para salvar vidas.

Los cachorros que sobrevivieron representan la última huella de Macarena en el mundo y una oportunidad para transformar esta dolorosa historia en esperanza. Quienes deseen apoyar pueden comunicarse con el colectivo al 300 562 42 56 lo seguir las actualizaciones del caso a través de las redes sociales: @adopta_con_responsabilidad, donde la fundación continúa dando la batalla para que estos pequeños logren vivir.

