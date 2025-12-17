Expertos afirman que los gatos maúllan más a los hombres que a las mujeres

El estudio también analizó comportamientos relacionados con la alimentación y los saludos, descartando la idea de que los gatos solo se muestren vocales o afectuosos cuando buscan comida. Foto: Pixabay

Un reciente estudio científico sugiere que los gatos domésticos tienden a maullar con mayor intensidad cuando buscan comunicarse con hombres, en comparación con la forma en que interactúan con mujeres.

La investigación, publicada en la revista Ethology, analizó cómo estos animales utilizan la vocalización como herramienta de comunicación con los seres humanos.

El maullido es un sonido característico de los gatos domésticos y, a diferencia de los felinos salvajes, cumple una función clave en la interacción con las personas. Este lenguaje vocal varía en tono, duración e intensidad, y suele emplearse para expresar emociones, necesidades o simplemente para saludar.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo investigador observó el comportamiento de 31 gatos entre los años 2022 y 2024. Durante el estudio, los cuidadores utilizaron pequeñas cámaras colocadas en el pecho, con el fin de registrar los primeros momentos del reencuentro con sus mascotas tras periodos de ausencia.

Según explicó Yasemin Salgırlı Demirbaş, investigadora de la Universidad de Ankara, se identificaron 22 conductas distintas durante estos encuentros. Sin embargo, solo una mostró una diferencia relevante: la frecuencia e intensidad de los maullidos dirigidos a los hombres fue notablemente mayor.

De acuerdo con la especialista, los gatos parecen percibir que los cuidadores masculinos responden menos a señales corporales sutiles, lo que los llevaría a vocalizar de manera más explícita para captar su atención.

En ese sentido, los investigadores plantean que los hombres requieren señales más claras para interpretar las necesidades de sus mascotas.

El estudio también analizó comportamientos relacionados con la alimentación y los saludos, descartando la idea de que los gatos solo se muestren vocales o afectuosos cuando buscan comida. Los resultados indican que la vocalización está más vinculada al deseo de interacción social que al hambre.

Finalmente, la investigadora señaló que el contexto cultural podría influir en este tipo de conductas, ya que todos los participantes residían en Turquía. Aunque no se puede asegurar que los resultados sean iguales en otros países, destacó la importancia de ampliar los estudios sobre el comportamiento felino, un campo que, según indicó, ha recibido menos atención que el de los perros.

