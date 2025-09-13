Se trata de un felino de aproximadamente cinco años, de pelaje blanco con manchas color café y ojos celestes que llaman la atención. Foto: Facebook El Campito Felino

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde la Asociación Civil El Campito Felino, ubicada en Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, hacen un llamado urgente para encontrar una familia definitiva a un gato que fue devuelto a los pocos días de haber sido adoptado.

Se trata de un felino de aproximadamente cinco años, de pelaje blanco con manchas color café y ojos celestes que llaman la atención. Según el refugio, el gato fue entregado en adopción recientemente, pero su regreso no tardó en concretarse: la familia adoptante decidió no quedarse con él porque “llora o charla mucho”.

Desde la asociación recordaron que “maullar” o “vocalizar” es una conducta completamente normal en gatos, especialmente en aquellos que buscan atención, compañía o simplemente expresarse. Algunas razas y personalidades felinas son más comunicativas que otras y esto no es un motivo para abandonar a un animal que solo intenta vincularse con su entorno.

La fundación también enfatizó en que adoptar no es una prueba, ni un juego, es un compromiso a largo plazo. Devolver a un animal por un comportamiento natural solo evidencia la falta de preparación previa para entender qué implica realmente sumar un ser vivo a la familia. Por eso, insisten en la importancia de adoptar con conciencia, empatía y disposición para acompañar a cada animal en su adaptación.

Actualmente, este gato se encuentra nuevamente en el refugio, en espera de una segunda oportunidad. Está castrado, cuenta con la vacuna triple felina y no presenta signos de enfermedades virales. No tiene diagnóstico de leucemia felina ni de inmunodeficiencia (sida felino), aunque desde la asociación recomiendan realizar pruebas virales si en el futuro convive con otros gatos.

El equipo de El Campito Felino asegura que el gato es muy cariñoso y necesita un hogar donde lo acepten tal como es. Las personas interesadas en adoptarlo o recibir más información pueden comunicarse por WhatsApp al 11 6014 1347 o través de sus redes sociales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱