Fundación Anawa Project: un puente de esperanza para los animales de La Guajira

Anawa Project ofrece experiencias de turismo responsable en La Guajira, permitiendo a los visitantes participar activamente en sus programas mientras exploran los paisajes más impresionantes del norte de Colombia. Foto: Anawa project

En La Guajira, una de las regiones más áridas y olvidadas de Colombia, donde las condiciones de vida son extremadamente duras tanto para los humanos como para los animales, una iniciativa nacida del compromiso, la empatía y la acción concreta está transformando la realidad de miles de seres vivos. Se trata de Fundación Anawa Project, una organización sin ánimo de lucro fundada en 2021 por un grupo de voluntarios encabezado por Gabriel Poblete, su actual coordinador general.

Anawa Project nació desde el corazón y la urgencia. “Antes de fundarla formalmente, ya veníamos trabajando como particulares. Pero en 2021 decidimos organizarnos, legalizarnos y empezar a canalizar recursos desde toda Colombia y el exterior para mejorar la vida de los animales en La Guajira, una de las regiones más pobres del país”, relata Gabriel.

Aunque la imagen del rescate animal suele ser la más visible, Anawa Project ha enfocado sus esfuerzos en algo más profundo y a largo plazo: la prevención, la educación y el impacto sostenible. “La sobrepoblación de animales en la calle es abrumadora y con ella vienen enfermedades, atropellos, violencia y sufrimiento. Por eso, decidimos trabajar a gran escala”, explica Gabriel.

La fundación basa su acción en cuatro programas principales que articulan una estrategia integral:

Salva Vidas (Esterilización): Este programa concentra el 60% del presupuesto de la fundación y busca atacar de raíz el problema del abandono animal. Hasta la fecha, más de 2.300 esterilizaciones se han realizado en diversas comunidades guajiras. “Una sola esterilización puede evitar miles de nacimientos no deseados. Es una acción que multiplica el impacto”, señala Gabriel. Misiones Veterinarias: Un equipo local en Riohacha realiza rutas itinerantes que llevan atención veterinaria gratuita a animales domésticos y de trabajo en zonas rurales y urbanas. En total, más de 5.000 animales han sido atendidos gracias a estas misiones, que incluyen desparasitación, vacunación, tratamientos de emergencia y orientación a las comunidades. Educación y sensibilización: Conscientes de que el cambio duradero se siembra en las generaciones futuras, la fundación ha desarrollado un programa educativo enfocado en los niños. A través de talleres lúdicos y didácticos, buscan inculcar valores de respeto hacia los animales y el medio ambiente. Distribución de alimentos: Anawa Project ha logrado recolectar y distribuir más de 45 toneladas de concentrado en La Guajira. Este alimento llega no solo a los animales atendidos directamente por la fundación, sino también a otras organizaciones y hogares que luchan por el bienestar animal en la región.

Un modelo sostenible y comunitario

Una de las claves del éxito de Anawa Project ha sido su capacidad para sostenerse en el tiempo sin depender del apoyo gubernamental. “Los procesos del Estado son lentos y la necesidad en La Guajira es inmediata”, afirma Gabriel. En cambio, la fundación ha desarrollado modelos de sostenibilidad propios como:

Membresías solidarias : Las personas pueden suscribirse para donar mensualmente y recibir beneficios especiales.

Alianzas con empresas privadas : Compañías como Laika, laboratorios veterinarios y proveedores de alimentos han sido aliados fundamentales.

Turismo con propósito: Uno de los proyectos más innovadores de Anawa ha sido combinar la experiencia del viaje con el voluntariado social.

Turismo con propósito: ayudar mientras se conoce

Desde 2022, Anawa Project ofrece experiencias de turismo responsable en La Guajira, permitiendo a los visitantes participar activamente en sus programas mientras exploran los paisajes más impresionantes del norte de Colombia.

“Muchos turistas llegaban al hotel llorando porque veían perritos y animalitos en muy mal estado. Fue entonces que pensamos: ¿y si combinamos el viaje con una misión de ayuda real?”, recuerda Gabriel.

Actualmente, se ofrecen dos tipos de experiencias:

Experiencia Guajira : De 4 días y 3 noches, con base en Riohacha y una visita a zonas como el Cabo de la Vela. Los voluntarios participan en misiones veterinarias, talleres con niños y distribución de alimentos.

Misión Alta Guajira: De 7 días, recorre toda la península, pasando por Nazareth, Puerto Estrella, Punta Gallinas, Uribia, Mayapo y de regreso a Riohacha. Es una travesía transformadora que permite llevar ayuda a las comunidades más remotas del país.

Ambas experiencias incluyen transporte, alojamiento, alimentación y participación directa en las actividades de la fundación. Las misiones suelen realizarse una vez al mes y tienen cupos limitados (hasta 14 personas para las misiones largas y 7 para las cortas).

Actualmente, la fundación cuenta con 14 integrantes distribuidos entre La Guajira, Medellín y otras ciudades. En Riohacha hay auxiliares veterinarios y personal logístico permanente. En otras partes del país, profesionales aportan sus habilidades desde distintas áreas como administración, marketing digital, gestión de proyectos y comunicaciones. Cada quien contribuye desde su experiencia.

¿Qué pasa con la adopción?

Aunque la fundación tiene una pequeña área de recuperación para casos críticos, la adopción no es su enfoque principal. “Podemos dar en adopción 50 o 100 animales, pero eso no cambia la balanza frente a los miles que nacen y mueren en condiciones terribles. Apostamos por atacar la raíz del problema: la sobrepoblación”, explica Gabriel.

Aún así, más de 40 animales han sido recuperados y adoptados desde la sede de Riohacha, gracias al esfuerzo de voluntarios y veterinarios locales que atienden casos extremos de abandono y maltrato.

¿Cómo ayudar?

Anawa Project demuestra que ayudar es más fácil de lo que parece. “Con 70 mil pesos se puede financiar una esterilización. Eso puede evitar miles de nacimientos no deseados, enfermedades, sufrimiento. Es un impacto real”, afirma Gabriel.

Además de donaciones, membresías o viajes con propósito, cualquier persona puede aportar desde donde esté: difundiendo la labor de la fundación, recolectando concentrado, organizando actividades solidarias o simplemente compartiendo sus contenidos en redes sociales.

La Guajira es una región que deslumbra con su belleza natural, pero también interpela con su crudeza social. Allí, la lucha por la vida se libra cada día entre humanos y animales en condiciones extremas. En ese escenario, Anawa Project se ha convertido en un faro de esperanza, no solo para los peludos de cuatro patas, sino también para las comunidades que los rodean.

“Cada paso que das en uno de nuestros viajes cambia una vida. Y no solo la de los animales. La tuya también”, concluye Gabriel.

