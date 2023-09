Estas son las razas de perros más independientes

Interactuar con otros animales y personas es clave para que nuestro animal de compañía viva muchos años más. Foto: Pixabay

Tener un perro no es solo un privilegio, sino una gran responsabilidad. Desde el primer momento, usted se convierte en el principal responsable y cuidador del animal, por ende, tiene la obligación de brindarle todos los cuidados básicos para garantizar su bienestar, salud, alimentación, una buena relación y un desarrollo adecuado.

Cuando usted incorpora un perro a su vida, debe comprender el compromiso que implica esta decisión. Los perros son bastante activos por naturaleza, por eso es importante sacarlos a pasear y jugar con ellos para que puedan quemar toda la energía acumulada que tienen.

“Es una responsabilidad muy grande porque las decisiones que usted tome, buenas o malas, lo van a afectar a él”, dice Luz Ángela Vanegas, médica veterinaria y especialista en nutrición de Movet, a La Red Zoocial.

En la actualidad, muchas familias se preguntan cuáles son las razas de perros más independientes. Ante este panorama, Vanegas recomienda que, al momento de adoptar, la familia tenga presente cuál es la raza más indicada para ellos, y así evitar posibles abandonos a futuro.

Además, hace énfasis en que ningún perro debería estar solo y, mucho menos, pasar el día encerrado en la casa o apartamento, pues, como ya lo mencionamos, la interacción social es clave en su día a día. Esta misma situación sucede con los gatos, aunque muchos creen que son animales independientes y que no necesitan compañía, ellos necesitan muchos cuidados.

“Necesitan dueños que estén pendientes de si comieron o no. Un gato que no come a las 18 horas se nos convierte en un paciente delicado en la clínica. Es una especie que pareciera muy independiente y que no tiene problema que esté o no el dueño, pero realmente si necesitan estar con alguien y que ese alguien esté cuidándolo y mirando que todo esté bien con él. Hay gatos que no entran al arenero si no está limpio”, indica Vanegas.

Los perros son animales muy inteligentes, sociables y sensibles, por esta razón, dice Vanegas, ellos no pueden estar solos y tampoco se les puede privar de cosas básicas como: interactuar, explorar, comunicarse y expresarse libremente.

“Los perros no son para que estén solos en un apartamento o casa, su naturaleza es estar activos y en compañía”, agrega la médica de Movet.

Teniendo presente lo mencionado anteriormente y entendiendo que los perros siempre necesitarán la compañía y la protección de sus tutores, en La Red Zoocial le contamos cuáles son las razas que destacan por su independencia.

De acuerdo con el portal Experto Animal, esta raza de perro, originaria de Japón, se caracteriza por ser muy afectuosa con los dueños y muy adaptable a distintos ambientes y familias.

Es un excelente perro vigilante que disfrutará patrullando el terreno de la casa y avisándonos ante la presencia de cualquier intruso. Suele apegarse a los cuidadores, a quienes muestra lealtad y cariño. Es algo tímido con los desconocidos, con quienes se mostrará pasivo y distante. En cuanto a las relaciones del shiba inu con otros perros, dependerán en gran medida de la socialización que haya recibido.

De acuerdo con el portal Smyle Pets, el basenji es un animal africano denominado como el “perro de los aldeanos”. Quizá por esta adopción humana, la base y crianza se orienta ladrar muy poco, aunque, le encanta hacer ejercicio.

Se trata de un perro que se desenvuelve de forma muy independiente y es muy sociable con las personas, aunque pueden ser muy dominantes con otros perros o animales, ya que no toleran las provocaciones que se les represente en amenaza.

Aun así, el basenji es una raza noble, curiosa y muy protectora con el grupo a quienes considere de su entorno o comunidad.

El perro shar pei se caracteriza por su piel, que está arrugada y tiene muchos pliegues, especialmente en la parte de su cabeza y cuello; lo que ha provocado que tenga problemas oculares y de piel a lo largo de su historia. También, resalta por su color de lengua azul (al igual que los chow chow).

Es una raza de perros originaria del sur de China. En un inicio, este animal fue utilizado como cuidador de tumbas, evolucionó a perro de defensa y pelea, hasta convertirse en mascota.

Se caracteriza por ser muy sociable e independiente. Es de tamaño mediano y puede pesar hasta 26 kilos, ideal para cualquier hogar y familia. Su esperanza de vida es de 9 a 10 años.

En la década de los años 60, esta raza estuvo a punto de desaparecer porque el gobierno chino los consideraba símbolos de la burguesía.

Debido a su apariencia física, se le conoce como el león de los perros. Esta raza, que es una de las más antiguas que existen hoy en día, tiene sus orígenes en China.

Una de sus principales características, además de su gran pelaje y sus orejas triangulares, es su lengua de color azul o morada. Su esperanza de vida es de 9 a 15 años. Su altura oscila entre los 40 y los 50 cm y tiene un peso entre los 24 y los 34 kg.

Se conoce que este animal sirvió como perro guardián, perro cazador e, incluso, acompañó a los nobles a la guerra. Por eso, hoy en día es considerado un gran perro guardián para las personas. Es tranquilo, amigable, atlético y desconfiado con los extraños.

Son seres únicos e irrepetibles. Mientras los perros de razas son muy parecidos entre sí, los criollos no tienen nada en común con el resto.

Son muy leales, nobles, independientes y agradecidos. A ellos no les interesa como sea usted (alto, bajo, feo, lindo, gordo, flaco), lo amarán de todas maneras. ¿Cómo no hacerlo? Si es que gracias a usted van a tener una mejor vida y el sufrimiento del pasado quedará a un lado.

Además, han sobrevivido a todas las adversidades de la calle, por esto, tienen la capacidad de adaptarse a cualquier espacio, ambiente y familia. Aprenden muy rápido todo lo que se les enseñe y se adaptan fácilmente.

Según The Kennel Club, este perro se fundó a partir de perros tipo spitz que llegaron a las regiones montañosas del norte de Japón hace unos tres siglos. Su cabeza en forma de cuña, las orejas pequeñas y erectas, el pelaje protector y la cola rizada son todas características del spitz.

Los expertos recomiendan paseos regulares y ejercicios mentales para esta raza. Son muy buenos compañeros al aire libre.

