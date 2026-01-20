Este es el desgarrador cartel que llevaba un perro rescatado; hoy sigue esperando un hogar

Brutus ha demostrado tener un carácter excepcional con las personas. Inicialmente tímido, con el tiempo se volvió muy cariñoso y disfruta especialmente de los paseos al aire libre. Foto: @nyanimalrescue

Brutus, un perro mestizo pitbull de aproximadamente ocho años, se ha convertido en uno de los residentes más antiguos del refugio Sean Casey Animal Rescue, en Brooklyn, tras pasar más de un año esperando ser adoptado.

Rescatado en diciembre de 2024, el animal fue encontrado deambulando solo por las calles de Nueva York con un cartel colgado del cuello que decía: “Soy un buen chico, solo que no me llevo bien con otros animales”.

El hallazgo generó una fuerte conmoción entre los trabajadores del refugio. Según explicó Cory Shavteli, empleado de la organización, el abandono de Brutus fue especialmente doloroso, ya que se trata de un perro dulce y sensible que fue dejado a su suerte por las personas en quienes confiaba.

Aunque se desconoce su historia previa, el personal presume que fue abandonado debido a sus dificultades para convivir con otros animales.

A pesar de ello, Brutus ha demostrado tener un carácter excepcional con las personas. Inicialmente tímido, con el tiempo se volvió muy cariñoso y disfruta especialmente de los paseos al aire libre. Es un perro tranquilo, afectuoso y muy querido por trabajadores y voluntarios, quienes suelen turnarse para sacarlo a caminar.

Sin embargo, su edad y su necesidad de ser el único animal del hogar han reducido significativamente el interés de posibles adoptantes. En el último año ha recibido muy pocas consultas, lo que lo ha llevado a pasar dos Navidades y dos celebraciones de Año Nuevo en el refugio.

Desde la institución señalan que el hogar ideal para Brutus sería uno donde pueda ser la única mascota y disfrutar de una vida relajada, con tiempo para descansar en el sofá y recibir atención constante. Su dificultad para convivir con otros animales no le impide ser un excelente compañero para una persona o familia que busque un perro fiel y afectuoso.

El equipo del Sean Casey Animal Rescue mantiene la esperanza de que 2026 sea finalmente el año en que Brutus encuentre un hogar definitivo. Mientras tanto, continúa esperando la oportunidad de pasar sus años como perro senior acompañado de una familia que le brinde el cariño y la estabilidad que merece.

