Este es el nuevo centro de medicina deportiva y rehabilitación para mascotas en Medellín

El proyecto opera en alianza con SURA y la Universidad CES, entidades con las que se han impulsado procesos de formación especializada y estandarización de servicios en el sector veterinario. Foto: Bivett

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un centro especializado en medicina deportiva y rehabilitación para mascotas comenzó a operar en el kilómetro 16 del Alto de Las Palmas, junto al centro comercial Le Mont y antes de la glorieta de Sancho Paisa.

Se trata de una sede de la red veterinaria Bivett que, según sus directivos, es la primera en el país en integrar en un mismo modelo servicios de medicina deportiva, rehabilitación y atención clínica para animales de compañía.

El nuevo espacio cuenta con un área de 90 metros cuadrados destinada exclusivamente a fisioterapia, hidroterapia, gimnasio especializado y terapias complementarias como acupuntura, laserterapia y ozonoterapia.

A esto se suma una clínica de mediana complejidad de 200 metros cuadrados dotada con urgencias 24/7, quirófano, laboratorio clínico, ecografía, rayos X y hospitalización.

Carolina Cataño Gil, gerente general de la organización, explicó que el enfoque del centro prioriza la prevención sobre la atención reactiva. Según indicó, la medicina veterinaria está evolucionando hacia modelos que buscan anticiparse a lesiones y enfermedades, en línea con la transformación que vivió la medicina humana en décadas recientes.

El propósito es intervenir antes de que aparezcan patologías, fortalecer la condición física de perros y gatos y mejorar su calidad de vida.

El modelo incluye planes personalizados que combinan ejercicio, nutrición y acompañamiento en comportamiento, ajustados a la etapa de vida y a las características de cada raza. La directiva señaló que muchas mascotas viven en espacios reducidos y realizan actividad física irregular, lo que puede aumentar el riesgo de lesiones si no existe preparación previa.

En el caso de razas con predisposición a ciertas patologías, la estrategia apunta al fortalecimiento muscular y articular para reducir complicaciones futuras. La intervención temprana, según la empresa, también representa menores costos frente a tratamientos de alta complejidad.

El proyecto opera en alianza con SURA y la Universidad CES, entidades con las que se han impulsado procesos de formación especializada y estandarización de servicios en el sector veterinario.

La apertura de esta sede hace parte de una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos que incluye también una clínica en Bello. Con ello, la red completa cinco centros en el departamento, atiende más de 30.000 pacientes al año y proyecta alcanzar 650.000 animales de compañía anuales para 2030, dentro de un plan de expansión que contempla 41 sedes y su llegada a México.

Con esta apertura, la compañía busca posicionar la medicina deportiva y la rehabilitación como componentes habituales en el cuidado de animales de compañía, más allá de la atención de urgencias o casos extremos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱