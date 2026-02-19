Lo que debe saber antes de adoptar a un gato

La relación con un gato se construye con paciencia, rutinas claras y refuerzo positivo. Foto: Pixabay

Cada 20 de febrero se conmemora el Día del Gato, una fecha que invita a reflexionar sobre la tenencia responsable y el bienestar de uno de los animales de compañía más presentes en los hogares colombianos. Según el Estudio sobre abandono y adopción de animales de compañía en Colombia de la Fundación Affinity, en el país viven alrededor de 4,5 millones de gatos. De e ellos, cerca de 2,7 millones tienen hogar, mientras que el resto permanece en condición de calle o bajo cuidado de fundaciones y rescatistas.

La llegada de un gato a casa, sea cachorro o adulto, marca el comienzo de una relación que puede extenderse por más de una década. Sin embargo, los primeros días son determinantes para su salud física, estabilidad emocional y comportamiento futuro.

“Una buena adaptación no ocurre por casualidad. Preparar el hogar, respetar sus tiempos y cubrir adecuadamente sus necesidades permite que el gato se sienta seguro y desarrolle un vínculo positivo con su nueva familia”, explica Sandra Castelblanco, médica veterinaria de Gabrica.

En Colombia, el gato criollo o mestizo es el más frecuente. Aunque no corresponde a una raza pura, es el tipo de felino más adoptado y el que predomina en los hogares. También destacan razas como el bengala, reconocido por su pelaje similar al de un leopardo y su carácter activo, y el persa, popular por su abundante pelo largo y temperamento tranquilo.

Preparar el hogar, el primer paso

Los especialistas recomiendan habilitar, antes de la llegada del animal, un espacio tranquilo y exclusivo que incluya cama, platos de comida y agua, arenero y juguetes. Limitar su acceso al resto de la vivienda durante los primeros días reduce el estrés y facilita una adaptación gradual.

También es fundamental asegurar ventanas y balcones, retirar plantas potencialmente tóxicas y evitar objetos que puedan representar riesgos. Crear un entorno predecible fortalece su confianza y ayuda a prevenir problemas de comportamiento.

Cachorro o adulto: necesidades diferentes

Los gatitos requieren una alimentación específica para crecimiento, varias comidas al día y juegos estructurados que estimulen su desarrollo. Además, deben iniciar oportunamente su plan de vacunación y desparasitación bajo supervisión veterinaria.

En el caso de los gatos adultos, la adaptación puede ser más lenta. Es común que al principio se escondan o eviten el contacto. Respetar su espacio, mantener rutinas estables y realizar una evaluación médica inicial son pasos clave para garantizar su bienestar.

La primera visita al veterinario

La consulta veterinaria inicial permite evaluar su condición corporal, piel, pelaje, ojos, oídos y dientes, así como establecer un plan preventivo acorde con su edad y estilo de vida. Este control es esencial para detectar posibles enfermedades y asegurar una vida larga y saludable.

Alimentación, higiene y bienestar emocional

La nutrición adecuada influye directamente en la salud digestiva, urinaria y renal del felino. Es recomendable ofrecer agua fresca permanente, evitar cambios bruscos de alimento y observar sus hábitos alimenticios.

El arenero debe ubicarse en un lugar tranquilo y mantenerse limpio a diario, ya que muchos problemas de conducta están asociados a su mala higiene o ubicación. A esto se suma el bienestar emocional: ofrecer rascadores, juguetes, espacios elevados y permitir que el gato marque el ritmo de interacción favorece un comportamiento equilibrado.

Los expertos concuerdan en que la relación con un gato se construye con paciencia, rutinas claras y refuerzo positivo. En el Día del Gato, lo importante es recordar que la convivencia con un felino implica comprender su naturaleza independiente y atender sus necesidades desde el primer día. Más que hacer mucho, se trata de hacer lo correcto para garantizar una vida saludable y armoniosa en el hogar.

