Perro lobo irrumpe en carrera en los Olímpicos y vuelve viral la llegada a la meta (video)

Una escena tan insólita como inesperada marcó la jornada del miércoles en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, cuando un perro lobo irrumpió en plena clasificación del sprint femenino por equipos de esquí de fondo y cruzó la meta junto a las competidoras.

El animal, llamado Nazgul, accedió al circuito tras burlar el dispositivo de seguridad y recorrió parte del trazado como si se tratara de una participante más. Su aparición sorprendió tanto al público como a las propias esquiadoras, aunque en ningún momento interfirió en el resultado ni provocó incidentes.

Según informó la organización, se trataba de un perro mezcla de lobo procedente de una zona boscosa cercana. No mostró comportamiento agresivo y fue controlado poco después por el personal de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la prueba. La propietaria, una exesquiadora local que reside a unos 500 metros de la sede, confirmó que el animal no era peligroso.

Durante algunos minutos, la presencia de Nazgul acaparó la atención y se volvió viral en redes sociales, opacando parcialmente el triunfo deportivo. Sin embargo, la competencia concluyó sin alteraciones en la clasificación.

La medalla de oro fue para la dupla sueca integrada por Jonna Sundling y Maja Dahlqvist, quienes registraron un tiempo de 20:29.99 y confirmaron el dominio del equipo femenino de Suecia en la disciplina. La plata quedó en manos de las suizas Nadja Kaelin y Nadine Faehndrich (20:31.39), mientras que el bronce fue para las alemanas Laura Gimmler y Coletta Rydzek (20:35.86).

Tras la prueba, Dahlqvist comentó con humor: “Espero que no haya molestado a nadie en la pista”, en referencia al inesperado acompañante que protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada olímpica.

No es la primera vez que un animal irrumpe en una competencia de invierno. En 2022, durante una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino en Bormio, Italia, otro perro ingresó al trazado antes de ser interceptado. Esta vez, Nazgul no solo cruzó la meta, sino que se convirtió en una de las imágenes más recordadas de Milán-Cortina 2026.

