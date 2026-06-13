Este fin de semana, adopte y transforme la vida de un animal de compañía

Perros y gatos esperan encontrar una familia durante las jornadas de adopción organizadas por el IDPYBA este fin de semana en Bogotá. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

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En el marco de la conmemoración del Mes del Padre, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció la realización de dos jornadas de adopción que buscan brindar una segunda oportunidad a perros y gatos que esperan encontrar un hogar definitivo en Bogotá.

Las actividades se desarrollarán durante el fin de semana del 13 y 14 de junio y estarán enfocadas especialmente en promover la adopción de animales adultos, quienes permanecen bajo protección del Distrito mientras aguardan una familia que les ofrezca compañía, cuidado y bienestar.

De acuerdo con la entidad, la adopción representa un compromiso permanente que va más allá de abrir las puertas de un hogar. Se trata de asumir la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas de salud, protección y afecto durante toda la vida del animal.

La primera jornada se realizará el sábado 13 de junio, entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, en el Centro Canino de la Cruz Roja, ubicado en la carrera 60 No. 63-81.

Allí, varios caninos de edad avanzada estarán disponibles para adopción, entre ellos Toby Mosca, Tony Betancourt, Don Pedro, Rocky Acosta, Niño Grizzly y Leah Nisson, quienes buscan una familia con la cual disfrutar una etapa de vida llena de tranquilidad y cariño.

Como parte de la estrategia para incentivar las adopciones, los nuevos cuidadores recibirán beneficios especiales. El Centro Canino ofrecerá descuentos en servicios de hotel y guardería, mientras que Multipet, red de clínicas veterinarias de la Cruz Roja Colombiana, brindará consulta veterinaria gratuita el día de la adopción y tarifas preferenciales en distintos servicios para el cuidado de los animales.

La segunda jornada tendrá lugar el domingo 14 de junio en el Centro Comercial Ciudad Tunal, entre las 11:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde. Durante el evento, los asistentes podrán interactuar con varios de los animales disponibles para adopción, conocer sus características y adelantar los trámites correspondientes.

La programación incluirá además espacios recreativos para los animales, como una pista de agility y una piscina de pelotas, así como la participación de emprendimientos vinculados a la Red de Aliados del Instituto.

El IDPYBA recordó que las personas interesadas en adoptar deben ser mayores de edad y presentar copia del documento de identidad, un recibo de servicio público y material fotográfico o audiovisual del lugar donde residirá el animal.

Asimismo, deberán participar en una entrevista con el equipo de adopciones y cumplir con los elementos de transporte requeridos para garantizar un traslado seguro.

La entidad reiteró el llamado a la ciudadanía para considerar la adopción como una decisión consciente y definitiva, destacando que los perros y gatos adultos suelen adaptarse con facilidad a los hogares y tienen la capacidad de ofrecer compañía, lealtad y afecto a quienes decidan brindarles una nueva oportunidad.

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