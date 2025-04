Esto pasó con los perros que estaban en el carro que se llevaron a patios

Aparecieron los perritos que se llevaron agentes de tránsito dentro de un carro. Foto: @ColombiaOscura_

El pasado miércoles, 2 de abril, un incidente en La Calera, Cundinamarca, causó gran indignación cuando agentes de tránsito decidieron remolcar un vehículo a los patios sin tener en cuenta que en su interior se encontraban dos perros. A pesar de los llamados de atención de varios ciudadanos que presenciaron la situación, los agentes ignoraron las advertencias y continuaron con el procedimiento.

La comunidad, preocupada por el bienestar de los animales, se organizó rápidamente y, a través de redes sociales, difundieron información sobre el paradero de los perros, asegurando que ambos se encontraban bien.

Según la usuaria de X, Marce Tabares, el dueño del vehículo llegó a tiempo y logró sacar a los animales. “Ese mismo día llegó el dueño y se los pudo sacar. Gracias a la comunidad que estuvo pendiente y evitó que cerraran el parqueadero con los perros dentro”, escribió Tabares. Sin embargo, según su relato, los agentes de tránsito sí se llevaron el coche con los perros adentro, y fue la intervención de la comunidad lo que impidió una tragedia.

Aunque los perros finalmente fueron recuperados por su dueño, la situación ha generado diversas críticas hacia los agentes de tránsito, quienes, según algunos, habrían incurrido en una grave irresponsabilidad al no verificar que no había animales dentro del vehículo antes de remolcarlo. Varios usuarios de redes sociales han expresado su preocupación, destacando que, en caso de que los dueños no estuvieran presentes, los agentes debieron esperar a su llegada para resguardar la seguridad de los canes.

El incidente fue rápidamente compartido por diversos activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los animales, como Plataforma Alto, que se dedica a la veeduría de casos de violencia y maltrato animal en Colombia. “En La Calera, Cundinamarca, agentes de tránsito se llevaron un carro a los patios con dos perritos adentro, desoyendo las advertencias de los presentes y sin importarles su vida”, señalaron en un comunicado.

Sobre este caso, señores @LaCaleraOficial hay mucho que avanzar. El señor dejó el carro mal parqueado (merece su comparendo y demás), pero si hay animales dentro del carro, no puede ser tan fácil como montar el carro en una grúa y llevarlo a patios, sin pensar en los animales pic.twitter.com/jTpIvYI9Ip — Marce Tabares 🐶 (@Marce_Tabares) April 3, 2025

Las autoridades aún no se han pronunciado sobre la conducta de los agentes de tránsito, pero la comunidad exige que se tomen medidas para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro y que los responsables de este hecho sean investigados.

