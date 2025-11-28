Estos perros rescatados de la calle se recuperaron y ahora buscan una familia

Cada uno de estos perros representa una historia de transformación y una nueva oportunidad de vida. Foto: Efecto Ringo

Kando, Prisa, Creamy, Pedro y otros perros que alguna vez vivieron en condición de calle, hoy disfrutan de una vida muy distinta. Están recuperados, sanos y en busca de una familia.

Su cambio hace parte del programa Efecto Ringo, una iniciativa que busca mejorar la vida de perros en condición de vulnerabilidad y promover la tenencia responsable. En 2025, distintas organizaciones y marcas del país se sumaron al movimiento para aportar desde sus áreas: desde alimentación hasta acompañamiento veterinario y apoyo logístico. Gracias a ese trabajo conjunto, estos perros recibieron lo que durante mucho tiempo les faltó, es decir, bienestar, seguimiento y afecto.

Además de rescatar y recuperar animales, el movimiento quiso reconocer este año a quienes ayudan a visibilizar estas realidades. Periodistas, medios y creadores de contenido recibieron un agradecimiento simbólico por difundir historias que sensibilizan a la ciudadanía y recuerdan la importancia de cuidar a los animales que dependen de nosotros.

El contexto sigue siendo desafiante. Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), solo en Bogotá hay alrededor de 66.000 perros en situación de calle. Esta cifra muestra por qué iniciativas colectivas, grandes o pequeñas, siguen siendo necesarias para generar conciencia y motivar a más personas a actuar.

“El Efecto Ringo demuestra que cuando se combinan el amor, la nutrición y el cuidado, la transformación es posible. Estos perros son la prueba de lo que se logra cuando muchas manos se unen”, explica Mariana Castro, gerente de Mercadeo y Ventas Mascotas de Grupo BIOS. Para ella, este es un compromiso permanente que busca promover responsabilidad y mejores hábitos hacia los animales.

Hoy, los perros recuperados corren libres, sanos y con una segunda oportunidad en sus patas. Sus historias, compartidas por ciudadanos, medios, organizaciones y hogares temporales, muestran que el cambio empieza cuando alguien decide involucrarse.

