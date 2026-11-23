El caso se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) bajo la carpeta de investigación CI-FIVC/UAT-VC-2/UI-1…

Cach, un perro de apoyo emocional certificado, fue sometido a dos cirugías invasivas en menos de 24 horas en Ciudad de México a causa de un diagnóstico erróneo. Estudios radiográficos previos únicamente indicaban un cuadro de gastritis y, días después de las intervenciones, la pelota que supuestamente obstruía su estómago fue hallada intacta en la vía pública por un vecino.

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El caso se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) bajo la carpeta de investigación CI-FIVC/UAT-VC-2/UI-1 S/D/00394/04-2026, la cual permanece sin avances. Su tutor, Carlos Alexis Rivas Castelán, creador de marcas, defensor de los derechos de los animales y exfundador de la aplicación Dogsos, exige que las autoridades esclarezcan los hechos y suspendan las operaciones de las clínicas involucradas mientras concluyen las indagatorias.

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De acuerdo con el testimonio del denunciante y la documentación integrada en el expediente, la cadena de omisiones involucra a tres establecimientos veterinarios de distintas alcaldías:

Clínica Veterinaria Huvivet (Alcaldía Venustiano Carranza): bajo la atención de la médica Cynthia Viridiana Gómez Elías, el personal presuntamente ocultó los reportes de un ultrasonido y desestimó placas radiográficas previas emitidas por el Hospital Arenal, las cuales solo reflejaban gastritis. En su lugar, diagnosticaron la presencia de un objeto extraño en el estómago y urgieron una intervención quirúrgica.

bajo la atención de la médica Cynthia Viridiana Gómez Elías, el personal presuntamente ocultó los reportes de un ultrasonido y desestimó placas radiográficas previas emitidas por el Hospital Arenal, las cuales solo reflejaban gastritis. En su lugar, diagnosticaron la presencia de un objeto extraño en el estómago y urgieron una intervención quirúrgica. Veterinaria Patriotismo (Alcaldía Miguel Hidalgo): en este establecimiento, el ejemplar fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones en un lapso menor a un día, presuntamente sin estudios de laboratorio prequirúrgicos ni postquirúrgicos y sin el consentimiento de su tutor. Según el relato, el veterinario a cargo reconoció no palpar ninguna obstrucción ni detectar dolor en el animal, argumentando que los análisis clínicos solo se realizan ante sospechas; no obstante, procedió a operarlo. Tras la cirugía, el perro permaneció sin supervisión médica durante toda la noche en una jaula oxidada, sin suero ni medicación postoperatoria, sitio donde contrajo una bacteria de alto riesgo de contagio para animales y humanos. Cabe señalar que la resolución PAOT2026-1040-SAPBA-727 de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial determinó que dicho local operaba en un predio con uso de suelo prohibido, irregularidad reconocida por su titular.

en este establecimiento, el ejemplar fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones en un lapso menor a un día, presuntamente sin estudios de laboratorio prequirúrgicos ni postquirúrgicos y sin el consentimiento de su tutor. Según el relato, el veterinario a cargo reconoció no palpar ninguna obstrucción ni detectar dolor en el animal, argumentando que los análisis clínicos solo se realizan ante sospechas; no obstante, procedió a operarlo. Tras la cirugía, el perro permaneció sin supervisión médica durante toda la noche en una jaula oxidada, sin suero ni medicación postoperatoria, sitio donde contrajo una bacteria de alto riesgo de contagio para animales y humanos. Cabe señalar que la resolución de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial determinó que dicho local operaba en un predio con uso de suelo prohibido, irregularidad reconocida por su titular. Hospital Veterinario de Especialidades Londres (Alcaldía Cuauhtémoc): aunque la institución sostiene que actuó con base en el diagnóstico referido por el tutor, fueron sus propios especialistas quienes realizaron radiografías de contraste y confirmaron la supuesta obstrucción. Al concluir el procedimiento, admitieron que se trataba únicamente de gastritis. Posteriormente, cuando Cach fue trasladado en estado crítico y en una urgencia derivada de la operación, el hospital le negó el servicio alegando que "no era su paciente". Ante la advertencia de que el caso sería denunciado, el personal presuntamente respondió con burlas mediante mensajes digitales. Ninguna de las clínicas proporcionó los cuidados postoperatorios ni las recetas médicas requeridas.

Secuelas permanentes y costo cotidiano

Las intervenciones provocaron un daño irreversible en el músculo encargado de la deglución, lo que impide que Cach vuelva a ingerir alimentos sólidos, premios o galletas. Actualmente, sobrevive únicamente con dieta líquida o licuada.

Para evitar que el alimento regrese y provoque una broncoaspiración fatal, el animal debe comer erguido sobre sus dos patas traseras seis veces al día. Cada toma requiere al menos 40 minutos, equivalente a un mínimo de cuatro horas diarias dedicadas exclusivamente a su alimentación, además de requerir suplementos articulares por el esfuerzo físico que implica esta postura y vigilancia constante ante cualquier complicación médica.

"A Cach le destruyeron la salud de por vida. Hoy tengo que alimentarlo de manera fraccionada seis veces al día, viviendo con el terror latente de que en cualquier bocado pueda broncoaspirar y morir en mis brazos", dijo Carlos Alexis Rivas Castelán, tutor de Cach.

Según la valoración de su gastroenteróloga veterinaria, en México no existe ningún especialista capaz de revertir esta lesión. La única alternativa médica se encuentra con un cirujano en Estados Unidos, procedimiento que tampoco garantiza una recuperación total y cuyo costo de traslado resulta inaccesible para su tutor.

La situación económica que impide a Rivas Castelán costear la atención en el extranjero deriva de un conflicto previo. El denunciante explicó que Cach llegó a su vida como apoyo emocional tras haber sido víctima de fraude, privación de la libertad y amenazas de muerte vinculadas al Instituto Mundial de Registro Animal, una presunta red de delincuencia organizada originaria de Jalisco, encabezada por un individuo identificado como Magnus Ozziel "N".

De acuerdo con su denuncia, dicha agrupación comercializaba actas de registro animal sin validez oficial y lo presionó bajo intimidaciones psicológicas para que cediera sus acciones de un proyecto originalmente concebido en favor del bienestar animal, despojándolo de su patrimonio. En ese mismo esquema fraudulento, el grupo habría estafado a inversionistas y médicos veterinarios, incurriendo en presunto lavado de activos, además de lucrar con la imagen de la perrita rescatista Frida sin pagar al escultor que elaboró su estatua con llaves donadas por la ciudadanía.

Hoy, mientras las denuncias siguen sin resolverse en las instancias judiciales, Rivas Castelán concentra sus recursos en mantener estable a Cach y exige justicia para evitar que otros animales sufran negligencias similares.

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