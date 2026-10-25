Federico es un perro de raza pitbull que fue abandonado a las afueras de las instalaciones de Control Animal en la ciudad Río Gallegos, en provincia de Santa Cruz, Argentina. “La historia de Federico comienza en Control Animal, donde lo dejan atadito una tarde”, contó María Grasso, secretaria de Desarrollo Comunitario. Ante esta situación, las autoridades lo acogieron y comenzaron con él un proceso para trabajar en su comportamiento, mejorar su socialización y prepararlo para que hiciera parte de la Policía Federal Argentina.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Federico, el pitbull que fue abandonado y ahora es parte de la Policía

El proceso estuvo a cargo del adiestrador Víctor Cabrera, quien trabajó durante seis meses para abordar las conductas reactivas de Federico y favorecer su convivencia con otros animales y personas.

Publicidad

De acuerdo con la información publicada por la Municipalidad de Río Gallegos, las sesiones se realizaban de lunes a viernes, mientras que los sábados diferentes voluntarios se encargaban de sacarlo a pasear. Cabrera destacó que la recuperación fue resultado de un esfuerzo colectivo, en el que participaron distintas personas comprometidas con el bienestar del perro.

El adiestrador recordó que, cuando recibió la propuesta de trabajar con Federico, advirtió que el proceso requeriría tiempo y constancia. “Si me pedís en un mes, es imposible. Ahora, si me das el tiempo, lo recuperamos”, contó sobre la respuesta que les dio inicialmente a los responsables de Control Animal.

Le puede interesar

Lea también: Micha fue abandonada en plena selva y un infante de Marina le cambió la vida

Con el paso de los meses, Federico logró avances en su socialización, aprendió a convivir con otros perros y mejoró su interacción con las personas. Estos progresos permitieron evaluar su incorporación a la Policía Federal Argentina.

La posibilidad de que el perro ingresara a la institución también requirió gestiones y autorizaciones ante las autoridades nacionales. Una vez adelantados los trámites, el municipio y la fuerza trabajaron de manera conjunta para facilitar una transición progresiva hacia su nuevo entorno y sus futuros compañeros.

Cabrera, quien realizó el trabajo ad honorem, destacó la importancia de la colaboración de los voluntarios y de todas las personas que contribuyeron a la recuperación de Federico. Aunque fue la cara visible del proceso, señaló que los resultados fueron posibles gracias al compromiso de quienes participaron en las distintas etapas.

Un llamado a la tenencia responsable

Además de representar una nueva etapa para el perro, el caso dejó un mensaje sobre la tenencia responsable y la importancia de comprender las necesidades de cada animal antes de incorporarlo a un hogar.

Lea también: Buscan hogar para Arenita, una perrita encontrada en las calles de Bogotá

Tanto Grasso como Cabrera destacaron la necesidad de evitar prejuicios basados únicamente en la raza y de evaluar el comportamiento de los perros teniendo en cuenta su historia, sus experiencias y el entorno en el que se desarrollan. “Todos tienen la oportunidad de recuperarse”, afirmó Cabrera.

La experiencia de Federico pone de relieve el papel que pueden desempeñar el acompañamiento profesional, la paciencia y el trabajo voluntario en los procesos de recuperación y socialización de animales que han atravesado situaciones difíciles.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱