Si desea apoyar a la Fundación Colitas Felices puede comunicarse con ellos a través de sus redes sociales @fundacioncolitasfelices. Foto: Fundación Colitas Felices

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de años trabajando en un terreno en arriendo, la Fundación Colitas Felices recibió una orden de desalojo que los obligó a tomar una decisión drástica: adquirir su propio lote para garantizar un hogar seguro a los más de 100 perros que cuidan. Lo lograron, pero ahora enfrentan un nuevo desafío: adecuar la nueva sede y completar el traslado de los animales.

“Luchamos durante dos años buscando alternativas, tocamos muchas puertas, pero finalmente entendimos que teníamos que comprar un terreno propio. Lo hicimos con actividades de recaudación y un préstamo, pero solo alcanzamos a construir la mitad de lo necesario”, cuenta Daniela Díaz, directora de la Fundación, desde Chocontá, el nuevo hogar de la organización, ubicado a cinco horas de su anterior sede.

El traslado de los animales ya comenzó, pero está siendo lento y costoso. Se necesitan varios viajes en vans alquiladas, cada uno con un costo de $300.000 pesos. Cada vehículo transporta ocho perros por recorrido, lo que implica una logística diaria durante más de una semana.

“Estamos haciendo todo con cuidado, asegurando que cada perrito viaje en condiciones adecuadas, pero no tenemos el dinero para seguir cubriendo estos traslados. Nos urge completar la mudanza y terminar las adecuaciones del lugar para poder garantizarles un espacio digno”, explica Díaz.

A la par, la Fundación también sostiene su labor a través de un emprendimiento social pionero en Colombia: Gruy, un alimento 100 % natural para perros y gatos, que preparan ellas mismas con ingredientes frescos como pollo, frutas y verduras. “Nuestros animales no consumen concentrado procesado. Llevamos dos años vendiendo esta comida natural, registrada ante el ICA, y hoy representa casi el 50 % de los ingresos con los que sostenemos la Fundación”, añade.

Gruy no solo es una opción saludable para los animales, sino que se ha convertido en un motor económico autosostenible, respaldado incluso por la Cámara de Comercio. Sin embargo, la situación actual ha sobrepasado su capacidad operativa y la fundación necesita ayuda para salir adelante.

¿Cómo se puede ayudar?

Donaciones : para costear los traslados restantes y continuar la construcción de la nueva sede.

Compra solidaria : adquiriendo Gruy, alimento natural y saludable para perros y gatos. Cada compra ayuda directamente a mantener a los animales rescatados.

Difusión: compartir esta historia también suma. Cuantas más personas conozcan la causa, más posibilidades hay de recibir apoyo.

Si desea apoyar a la Fundación Colitas Felices puede comunicarse con ellos a través de sus redes sociales @fundacioncolitasfelices.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱