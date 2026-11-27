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A través de sus canales digitales, la fundación Proyecto 4 Patas realizó un llamado a la ciudadanía para incentivar la adopción responsable de perros con pelaje negro, un grupo que, según advierte la organización, enfrenta mayores dificultades para encontrar un hogar definitivo debido a criterios meramente estéticos.
Bajo la premisa de que el inconveniente no radica en el tono sino en los prejuicios de quienes eligen a una mascota por su apariencia física y no por su capacidad de brindar afecto, la entidad presentó el caso de cinco cachorros que actualmente esperan una familia. Mientras otros ejemplares logran ser integrados a nuevos hogares con mayor rapidez, estos animales permanecen a la espera de una oportunidad.
El grupo está conformado por Jujuy, Toronto, Lima y Quito, todos de cuatro meses de edad, junto a Tina, de seis meses. De acuerdo con el reporte de la organización, los cinco ejemplares ya cuentan con su esquema de vacunación y se encuentran en condiciones óptimas para iniciar su proceso de adaptación.
Para quienes deseen brindarles un hogar o iniciar el trámite correspondiente, la fundación dispuso el correo electrónico adopciones@proyecto4patas.org, canal mediante el cual los interesados pueden solicitar el formulario de adopción. Asimismo, la entidad pidió apoyo para difundir esta iniciativa y lograr que los cinco animales lleguen a familias dispuestas a adoptarlos sin distinción de su color.
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