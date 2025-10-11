Han adoptado a todos sus cachorros, pero a ella no: la historia de Mila

Mila fue cariñosa, protectora y entregada con sus crías. Foto: Fundación Second Chances

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la Fundación Second Chances creen firmemente que ninguna madre perruna debería ser invisible. Por eso, uno de sus mayores focos de rescate está en ellas. Muchas veces, estas mamás han vivido en el abandono, luchando por sobrevivir mientras cuidan de sus crías. Una de ellas es Mila.

Mila vivía junto a sus cachorros en las calles, entre el frío y el hambre, cuando fueron rescatados por la Fundación. En el lugar, los alimentaron, cuidaron y protegieron. Rápidamente, todos se recuperaron y empezaron su proceso de adopción.

Todos los cachorritos fueron adoptados de manera responsable por personas que prometieron cuidarlos y brindarles la vida que se merecen: una llena de amor y libre de maltratos. Sin embargo, Mila no ha contado con la misma suerte. Ella sigue en el refugio, sola, esperando encontrar su hogar soñado.

“Han adoptado a todos sus cachorros y a ella nada. Las personas solo se fijan en los perritos pequeños y es muy difícil encontrarles un hogar a las mamás”, explican desde Second Chances.

Mila es una perra noble, dulce y supremamente agradecida que, sin lugar a dudas, sería ideal para cualquier persona que esté pensando en agrandar su familia. Se entrega esterilizada, desparasitada y con las vacunas al día.

Adoptar una mamá es un acto de amor inmenso. Es darle a una guerrera la posibilidad de ser cuidada como ella cuidó. “Las mamás son las más vulnerables, las más explotadas y, tristemente, las menos miradas a la hora de adoptar”, aseguran desde el refugio.

Quienes quieran darle a Mila la oportunidad de una vida distinta pueden acceder al formulario de adopción a través de las redes sociales de Second Chances.

¿Cómo ayudar a más mamás como Mila?

Actualmente, en el refugio cuidan a más de siete mamás entre perras y gatas. Todas ellas están listas para encontrar su hogar para siempre.

Recuerde: la adopción no es la única manera de ayudar. También existen otras formas de hacerlo como, por ejemplo, siendo voluntario, donando o hasta compartiendo las publicaciones en redes sociales. Cada gesto, por más pequeño que parezca, puede cambiar la vida de estas mamás para que, por fin, sean felices.

Porque, como dicen desde Second Chances, darles una segunda oportunidad no solo cambia sus vidas, sino también la de sus cachorros.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱