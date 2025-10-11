Esta gata negra sobrevivió a ritual de Halloween: su vida cambió al ser adoptada

Dahra fue rescatada hace 13 años. Aún vive con la mujer que la encontró en unos matorrales y la adoptó. Foto: Instagram: @claudiahuenteyo

Cada octubre, los animales, especialmente los gatos negros, enfrentan una situación preocupante. Personas que aún creen en mitos y falsas creencias que los relacionan con la brujería y la magia terminan cometiendo actos de maltrato que, en muchos casos, les cuestan la vida. Ese fue el caso de Dahra Baby, una gata que sobrevivió a uno de estos rituales.

Claudia Huenteyo, rescatista de la asociación Misitu Morelia TNR Gatos Ferales, en México, relató recientemente al medio El Heraldo la historia de esta gata. Como contó, hace 13 años, justo en una noche de Halloween, se encontraba paseando a su perro por una de las calles de su barrio. De pronto, escuchó un sonido extraño proveniente de unos matorrales. Cuando se acercó a verificar, descubrió una escena impactante.

Era una gata negra de apenas unos meses, al borde de la muerte. “La recogí más muerta que viva, pero pareciera por la forma en la que tiene el traumatismo, que le quisieron dar una cuchillada, un machetazo, y al momento de que se lo quisieron dar se les movió, entonces le golpearon la cabeza, le sacaron el ojo y le fracturaron la mandíbula”, relató Huenteyo a El Heraldo.

La mujer, con años de experiencia en rescate animal, reconoció las señales: un animal negro herido, probablemente usado para un ritual, algo que suele suceder en Halloween y que representa una amenaza para los animales.

Huenteyo supo que tenía que ayudar a ese ser indefenso. La llevó a diferentes veterinarios, pero el pronóstico, debido a la gravedad de las heridas, era devastador y muchos solo recomendaban dormirla. Ella se negó. Sabía que esa gata no podía partir en medio del dolor y la crueldad. Finalmente, acudió a otro médico veterinario, quien accedió a retirar el ojo herido y a operar su mandíbula.

La cirugía fue un éxito. La gata, a la que llamaron Dahra, poco a poco comenzó a recuperarse. Necesitó cuidados especiales que su nueva dueña, la mujer que la rescató, estuvo dispuesta a darle. Tuvo que ayudarla con la alimentación y hacerle curaciones constantes, pero todo valió la pena al verla volver a confiar y recuperarse.

“Es una gata sumamente sociable, ¿cómo es posible que, habiendo sufrido tanto, que los humanos fueron tan malvados con ella, ella pueda ser tan cariñosa?”, expresó la mujer, convencida de que haber rescatado a esta gata fue una de las decisiones más importantes de su vida.

Historias como la de Dahra podrían parecer sacadas de una película de terror, pero son una triste realidad. Aún persisten creencias y rituales que ponen en riesgo la vida de los animales, especialmente de los gatos negros. Sin embargo, es importante recordar que estas prácticas, además de ser crueles, son ilegales y reflejan la urgencia de seguir educando y sensibilizando sobre el respeto hacia todos los seres vivos.

