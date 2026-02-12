Hannah, la perrita por la que nadie pregunta en un refugio: “no entendemos por qué”

Hannah es una perrita de raza sabuesa española de tamaño mediano y siete años de edad. Foto: @huellassfelinasutiel

Por segunda vez, el refugio Huellas Felinas, ubicado en Valencia, España, compartió en sus redes sociales (@huellassfelinasutiel) la historia de Hannah, una perrita que busca un hogar definitivo. La decisión de difundir nuevamente su caso se debe a que, pese a la insistencia de la fundación, nadie ha preguntado por ella, ni siquiera para ofrecerle una casa de acogida temporal.

“Es una perra buenísima, no entendemos por qué nadie se interesa”, señalaron desde la cuenta de Instagram de la organización.

De acuerdo con la fundación, Hannah es una canina de raza sabuesa española, es de tamaño mediano y tiene siete años de edad. Desde que era apenas una cachorra ha vivido en un entorno familiar. Sin embargo, los problemas de salud de su anterior tutor le impiden ahora darle los paseos y la actividad que necesita. Aseguran que ella está acostumbrada a correr por la naturaleza y lleva cerca de tres años saliendo muy poco a la calle.

La situación se agravó hace un año, cuando falleció su compañera canina. Desde entonces, según explica el albergue, se muestra más sola y apagada. A pesar de ello, sigue siendo una perra cariñosa, dócil y sociable con otros perros, habituada a la vida en casa y al contacto humano.

El refugio busca para ella una acogida indefinida o una adopción responsable. “Tiene que salir de ahí ya”, advierten. Desde el refugio Huellas Felinas consideran que el encierro y la falta de estimulación no son compatibles con el bienestar de la canina.

Hannah se encuentra en Valencia, España, pero puede viajar si aparece una familia dispuesta a abrirle las puertas de su hogar. Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse al 618 83 14 88 o a las redes sociales de la fundación @huellassfelinasutiel.

