Heridas invisibles: así viven los perros de servicio el estrés postraumático al retirarse

El reciente estreno de la película Corazón de la bestia vuelve a poner sobre la mesa la compleja relación de lealtad, alta exigencia y vulnerabilidad que se teje entre los animales de servicio y los seres humanos. En regiones golpeadas históricamente por emergencias naturales, la imagen de los perros de rescate abriéndose paso entre los escombros tras desastres y eventos sísmicos se ha convertido en un símbolo de esperanza colectiva. Sin embargo, detrás del aplauso público y de las medallas de reconocimiento, existe una realidad poco…

El reciente estreno de la película Corazón de la bestia vuelve a poner sobre la mesa la compleja relación de lealtad, alta exigencia y vulnerabilidad que se teje entre los animales de servicio y los seres humanos. En regiones golpeadas históricamente por emergencias naturales, la imagen de los perros de rescate abriéndose paso entre los escombros tras desastres y eventos sísmicos se ha convertido en un símbolo de esperanza colectiva. Sin embargo, detrás del aplauso público y de las medallas de reconocimiento, existe una realidad poco explorada: ¿qué ocurre con estos animales, así como con los militares y policiales, cuando se apagan los reflectores, concluye su vida operativa y deben enfrentarse al silencio de la vida civil cargando con secuelas psicológicas invisibles?

A lo largo de su carrera, estos ejemplares son expuestos de manera reiterada a escenarios desoladores: derrumbes, explosiones, jornadas interminables de búsqueda de restos humanos y ambientes saturados de tensión. Aunque su entrenamiento los prepara para responder con eficacia operativa, su sistema nervioso no es inmune al impacto del desgaste emocional sostenido. Al llegar la jubilación, la desconexión de su trabajo habitual no siempre se traduce en un descanso apacible, sino en la manifestación de traumas acumulados que alteran de forma drástica su conducta cotidiana.

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Diagnóstico clínico y manifestación del trauma

Desde el campo de la etología veterinaria se reconoce formalmente que los perros sometidos a contextos de alta presión pueden desarrollar alteraciones emocionales profundas equivalentes al Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Lejos de ser un simple problema de desobediencia o un rasgo de terquedad, el trauma canino implica una reconfiguración en la forma en que el animal percibe y procesa los estímulos de su entorno.

"La principal diferencia está en la intensidad, duración y repercusión de los cambios de comportamiento: un miedo puntual suele estar asociado a un estímulo específico y disminuir cuando este desaparece; en cambio, tras una experiencia traumática, las respuestas de miedo o ansiedad pueden persistir y manifestarse a través de alteraciones del sueño, pérdida de apetito, episodios de pánico, hipervigilancia o respuestas exageradas frente a estímulos que antes toleraba con normalidad", explica el doctor Carlos Cifuentes, médico veterinario y representante de Pet Food Institute en Colombia.

El TEPT en caninos de servicio rara vez surge como resultado de un hecho aislado. Por el contrario, se trata de una patología de acumulación. El constante impacto acústico de detonaciones, la sobrecarga sensorial en estructuras colapsadas, el agotamiento físico extremo y la tensión transmitida por los propios equipos de rescate actúan como detonantes progresivos. Entre las señales clínicas de alerta más recurrentes que indican la presencia de secuelas psicológicas se encuentran:

Estado de hipervigilancia constante: el perro se muestra incapaz de relajarse o alcanzar el descanso profundo. Mantiene una actitud de alerta permanente, sobresaltándose ante el menor estímulo sonoro o visual del hogar.

el perro se muestra incapaz de relajarse o alcanzar el descanso profundo. Mantiene una actitud de alerta permanente, sobresaltándose ante el menor estímulo sonoro o visual del hogar. Trastornos del sueño y desorientación: se registran episodios de pesadillas, jadeos, gemidos o ladridos involuntarios durante el sueño, seguidos de despertares repentinos en estado de pánico o agresión defensiva.

se registran episodios de pesadillas, jadeos, gemidos o ladridos involuntarios durante el sueño, seguidos de despertares repentinos en estado de pánico o agresión defensiva. Reactividad y fobias adquiridas: reacciones desproporcionadas de huida o ataque hacia detonaciones, motores de vehículos, ruidos de la calle, multitudes o espacios cerrados que antes transitaba sin dificultad.

reacciones desproporcionadas de huida o ataque hacia detonaciones, motores de vehículos, ruidos de la calle, multitudes o espacios cerrados que antes transitaba sin dificultad. Ansiedad por separación y apego desmedido: desarrollan una dependencia angustiosa hacia su guía habitual, manifestando respuestas de frustración intensa, desorientación o pérdida repentina del apetito cuando la figura de referencia no se encuentra presente.

El desafío del retiro

Uno de los momentos más críticos en la vida del canino de trabajo es el paso brusco del servicio activo al retiro doméstico. Acostumbrados a rutinas dinámicas, un alto nivel de estimulación mental y metas diarias claras, la inactividad repentina en un hogar civil representa un choque de gran magnitud para su psique. Al desaparecer los estímulos que ocupaban su mente, la energía no canalizada y el estado de alerta persistente suelen manifestarse en conductas compulsivas o estereotipias, tales como lamerse las patas obsesivamente hasta causarse lesiones, caminar en círculos sin rumbo o ladrar de manera ininterrumpida.

Para mitigar esta brecha, los especialistas enfatizan que la transición a la jubilación no puede ser drástica. Requiere un proceso paulatino en el que se reduzcan gradualmente las demandas tácticas y se introduzcan actividades de enriquecimiento ambiental, como juegos de olfato, rastreo recreativo y dinámicas interactivas que satisfagan sus necesidades cognitivas.

Asimismo, la rehabilitación de un perro retirado con trauma psicológico exige un abordaje clínico multidisciplinario conducido por un médico veterinario etólogo. Este proceso suele combinar técnicas de modificación de conducta —como la desensibilización sistemática y el contracondicionamiento— con la creación de un entorno doméstico predecible que le devuelva la sensación de seguridad. En aquellos casos donde la hiperalerta interfiere gravemente con la calidad de vida, el especialista puede considerar el apoyo de tratamientos farmacológicos ansiolíticos.

En este esquema de cuidado integral, la nutrición desempeña un papel de soporte básico. Garantizar una alimentación completa y balanceada que aporte los nutrientes esenciales que requiere el organismo contribuye a mantener el equilibrio físico y metabólico del animal durante su etapa de descanso. El acompañamiento profesional, la paciencia y la comprensión de sus secuelas son, en última instancia, el compromiso ético que la sociedad debe asumir con aquellos caninos que lo dieron todo en la primera línea de servicio.

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