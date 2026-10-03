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Heridas invisibles: así viven los perros de servicio el estrés postraumático al retirarse

El constante impacto acústico de detonaciones, la sobrecarga sensorial en estructuras colapsadas, el agotamiento físico extremo y la tensión transmitida por los propios equipos de rescate actúan como detonantes progresivos.

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MADRID, 12/10/2024.- Varios perros de laUnidad Militar de Emergencias (UME) participan en el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional por el Paseo del Prado de Madrid. EFE/Daniel González
Imagen de referencia. Varios perros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) participaron en el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional por el Paseo del Prado de Madrid. EFE/Daniel González
Foto: EFE - Daniel González

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El reciente estreno de la película Corazón de la bestia vuelve a poner sobre la mesa la compleja relación de lealtad, alta exigencia y vulnerabilidad que se teje entre los animales de servicio y los seres humanos. En regiones golpeadas históricamente por emergencias naturales, la imagen de los perros de rescate abriéndose paso entre los escombros tras desastres y eventos sísmicos se ha convertido en un símbolo de esperanza colectiva. Sin embargo, detrás del aplauso público y de las medallas de reconocimiento, existe una realidad poco…

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