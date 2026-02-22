Hombre encuentra golosinas gratis para perro en el parque y llora al leer la dolorosa nota

La familia explicaba que el parque había sido el lugar preferido de su mascota y que deseaban mantener viva su memoria. Foto: @taylorharrison__/TikTok

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un gesto sencillo en un parque de Inglaterra se convirtió en un momento profundamente conmovedor para un visitante que no esperaba encontrarse con una historia de despedida.

Mientras paseaba por su parque local, Taylor Harrison observó un pequeño recipiente con premios para perros y una nota escrita a mano colocados sobre un banco. Al acercarse, descubrió que se trataba de un homenaje a Fudge, una labradora chocolate cuyos dueños habían decidido compartir sus golosinas favoritas con otros perros tras su fallecimiento.

En la nota, la familia explicaba que el parque había sido el lugar preferido de su mascota y que deseaban mantener viva su memoria permitiendo que otros animales disfrutaran de aquello que a ella tanta alegría le daba.

Junto al mensaje, incluyeron una fotografía y una frase de despedida en la que señalaban que Fudge “corrió a través de los charcos hacia el puente del arcoíris”.

Conmovido por el gesto, Harrison tomó fotografías y las compartió en su cuenta de TikTok el 30 de diciembre de 2025, aunque había encontrado la nota meses antes. La publicación alcanzó cerca de tres millones de visualizaciones y más de 457 mil reacciones, generando una ola de comentarios solidarios.

Tras la viralización del video, los dueños de Fudge se comunicaron en privado con Harrison para agradecerle la difusión. Le expresaron que se sentían reconfortados al saber que tantas personas habían conocido la historia de su perra, a quien le encantaba interactuar con gente nueva. Asimismo, confirmaron que falleció debido a su avanzada edad.

La historia provocó numerosas reacciones en redes sociales. Muchos usuarios destacaron el profundo amor de la familia hacia su mascota y calificaron el gesto como un homenaje tan generoso como desgarrador. Algunos incluso señalaron que probablemente se trataba de los últimos premios que habían pertenecido a Fudge.

El sencillo acto de compartir unas golosinas se transformó así en un tributo que trascendió el parque y encontró eco en millones de personas, recordando el fuerte vínculo que puede existir entre las familias y sus animales de compañía.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱