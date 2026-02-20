Lizardito superó el cáncer y conmovió con su celebración: “solo me falta encontrar mi hogar”

La recuperación de Lizardito movilizó donaciones y mensajes de apoyo. Ahora su meta es encontrar una familia. Foto: @poramorarocky1

Lizardo, llamado cariñosamente Lizardito, es un perro rescatado que logró superar el cáncer y cuya historia ha conmovido a decenas de usuarios en redes sociales. De acuerdo con la Fundación Por Amor A Rocky, Lizardo fue encontrado en muy mal estado en Santa Marta, una situación que llevó a la organización a intervenir de inmediato para salvarle la vida.

Desde entonces, su proceso médico y recuperación fueron compartidos paso a paso a través de las redes de la fundación, donde varias personas siguieron de cerca su evolución. El diagnóstico obligó a iniciar un tratamiento fuerte que incluyó varias quimioterapias y, posteriormente, una cirugía.

En diciembre de 2025, en medio de esa lucha, la organización publicó un mensaje en primera persona que tocó el corazón de sus seguidores: “Soy Lizardito y vendo calendarios para pagar mis quimioterapias”. La iniciativa buscaba financiar su tratamiento mediante la venta del Calendario Por Amor a Rocky 2026 – Guardianes del Planeta, un proyecto que, además de recaudar fondos, promovía consejos prácticos para cuidar el medio ambiente y fomentar una convivencia más consciente con el planeta. Cada calendario vendido representaba, según la fundación, “un pasito más” en su proceso.

Un mes después, en enero de 2026, la fundación volvió a apelar a la solidaridad ciudadana. Informó que Lizardito necesitaba reunir $850.000 para someterse a una cirugía en la que le retirarían dos masas y realizar nuevos análisis que permitieran evaluar la evolución de su enfermedad.

El tratamiento continuó avanzando. Las masas fueron disminuyendo progresivamente y el proceso médico siguió bajo la supervisión del doctor José, de Pet Company, quien acompañó su tratamiento como oncólogo de cabecera.

El 19 de febrero, la fundación compartió un video que marcó un momento decisivo en su historia. Con un cartel en el que anunciaba que ya no tenía cáncer, Lizardito salió a las calles y fue recibido con aplausos, pitos de carros y múltiples muestras de afecto. Personas que no lo conocían celebraron su recuperación, le ofrecieron galletas y lo llenaron de besos.

“Hola, soy Lizardo. Y ya no tengo cáncer”, comenzaba el mensaje difundido en redes. En la publicación, la fundación recordó las quimioterapias, la cirugía y los días difíciles que atravesó, y agradeció a cada persona que donó, compartió su historia o preguntó por su estado de salud, reconociendo que se trató de una victoria colectiva.

Con el cáncer superado, Lizardito inicia una nueva etapa. Está en adopción y busca una familia que valore su proceso y celebre con él esta segunda oportunidad.

“Hoy no solo puedo decir que vencí el cáncer, hoy también puedo decir que estoy en adopción. Después de todo lo que viví, sueño con una familia que honre mi proceso, que celebre conmigo esta segunda oportunidad y que me recuerde siempre que valió la pena luchar”, se puede leer en la publicación.

Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse directamente con la Fundación Por Amor A Rocky (@poramorarocky1) a través de sus canales oficiales para conocer los requisitos y el proceso de adopción.

