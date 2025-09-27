Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

“Su familia no lo puede tener más”: devuelven a Tomás y su cara lo dice todo

Este perrito, de diez meses, regresó al refugio porque la persona que lo adoptó no lo quería más en su vida. Ahora busca un hogar con urgencia.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
27 de septiembre de 2025 - 01:50 p. m.
Tomás es un perro noble, amoroso y juguetón. Se entrega desparasitado y con las vacunas al día.
Tomás es un perro noble, amoroso y juguetón. Se entrega desparasitado y con las vacunas al día.
Foto: Fundación Ayuda Callejeros
Al momento de adoptar, muchas personas suelen inclinarse más por los cachorros debido a su ternura, pequeño tamaño y encanto natural. Sin embargo, esto no los exime del abandono. Cuando estos animales crecen, cambian su comportamiento o simplemente dejan de ser “adorables” para sus familias, terminan tirados en la calle o regresando al refugio. Eso último le pasó al perro Tomás.

Tomás fue rescatado a inicios de este año, junto a sus otros dos hermanos, gracias al trabajo de la Fundación Ayuda Callejeros, una organización dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de animales abandonados y en condición de maltrato en Santiago de Chile.

De acuerdo con los rescatistas, los tres animales fueron abandonados a su suerte en una transitada plaza de la ciudad, condenados al abandono y maltrato.

Una vez recuperados, fueron puestos en adopción responsable y todos encontraron hogares amorosos.

Tomás regresa al refugio

La felicidad de Tomás duró poco. Esta semana, y con gran tristeza, la Fundación Ayuda Callejeros compartió en sus redes sociales que sus adoptantes ya no lo querían más y por eso lo regresaron al refugio, después de hacerlo parte de su familia durante cinco largos meses.

“Creíamos que había encontrado la familia ideal, pero ahora la situación cambió y necesitamos otro hogar de forma urgente para él”, escribieron en un post.

Desde el refugio saben que encontrar en nuevo hogar para Tomás no será una tarea sencilla debido a su edad y raza, pero conservan la esperanza de que llegue alguien dispuesto a cambiar la vida de este ser indefenso que solo busca amor, cuidado y compañía.

“Él no merece esperar mucho tiempo para que alguien quiera adoptarlo. Sabemos que ahora que está más grande se dificultará con creces su adopción, pero tenemos la esperanza de que no sea así y con tu ayuda podemos lograrlo”.

Tomás se entrega desparasitado y con las vacunas al día. Es un perrito de tamaño mediano y es muy sociable, amoroso y juguetón.

Casos como el de este perrito recuerdan que la adopción no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Los animales son seres sintientes que merecen respeto, cuidado y cariño.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

