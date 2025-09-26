Niño convierte a la perrita de su tío en estrella de un “parque de caricias”

En un segundo video, el niño repite la travesura con dos perros y eleva la tarifa a tres dólares. Foto: @dorka_bel

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un niño en Florida desató la risa y la ternura de la comunidad luego de montar un improvisado “zoológico de mascotas” en plena calle, donde cobraba un dólar a quienes quisieran acariciar a una perrita.

El episodio quedó registrado en un video en la cuenta de Instagram @dorka_bel, donde se aprecia cómo Monte, dueño de un pastor alemán llamado Dorka, se encuentra con el pequeño junto a una jaula improvisada y una caja registradora de juguete. El cartel que presidía el lugar anunciaba: “Zoológico de mascotas a $1”.

Al notar la escena, Monte le pregunta con tono serio: “¿Qué haces? ¡Esa es mi perrita!”. El niño, sin inmutarse, responde mostrando el letrero de su “negocio”. La situación, lejos de ser un verdadero robo, resultó ser parte de una broma familiar que pronto atrajo la atención de vecinos y usuarios en redes sociales.

Monte aclaró en entrevista con Newsweek que el pequeño es su sobrino y que en ningún momento hubo intención de causar daño. Añadió que Dorka, su perra retirada de labores como detectora de bombas en Afganistán, demostró la misma paciencia y cariño que siempre la han caracterizado, permitiendo que los niños y curiosos que pasaban pudieran interactuar con ella.

La iniciativa no quedó ahí. En un segundo video, el niño repite la travesura con dos perros y eleva la tarifa a tres dólares, mostrando mayor confianza en su peculiar emprendimiento.

La ocurrencia rápidamente se volvió viral: el clip original supera 1,6 millones de reproducciones y 93.000 “me gusta”. Los internautas reaccionaron con humor y ternura, con comentarios como “es un genio, va a ser un gran empresario” o “su sonrisa lo dice todo, qué lindo verlo disfrutar así”. Otros incluso ironizaron sobre la creatividad del pequeño: “Ese niño es de los que te venden nieve en invierno cuando ya está nevando”.

Lejos de tratarse de un problema, la experiencia se convirtió en un recuerdo entrañable para la familia y en una muestra de cómo la inocencia infantil puede transformar una simple idea en un fenómeno viral.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱