Humboldt, el sabueso que ayuda a la ciencia e investigación en silencio

Un hocico pegado al suelo puede convertirse en la herramienta más precisa para la preservación de la biodiversidad. Sin cobrar un solo centavo por su labor, el equipo interdisciplinario Darwin Conservation pone a disposición de Parques Nacionales, reservas y científicos del CONICET y del CEAN la extraordinaria capacidad olfativa de Humboldt, un perro detector que rastrea desde especies amenazadas hasta indicios microscópicos en los ecosistemas patagónicos.

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El valor de esta iniciativa radica en su carácter autogestionado y altruista. Encabezado por Alex Tersoglio y su hija Kenya Campos Haedo —estudiante de Biología y asistente de campo—, este equipo solo recibe el apoyo material de una empresa privada que provee el equipamiento técnico para el animal, como arneses y chalecos salvavidas para rastreos acuáticos. Para mantener este nivel de exigencia, Humboldt goza de un estilo de vida activo y alejado del estereotipo sedentario de su raza, incluyendo largas caminatas diarias, jornadas de juego y una relación basada en la confianza y el respeto mutuo con su guía.

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Lo que más llama la atención de los investigadores es la capacidad de este animal para identificar imprevistos. Durante las jornadas en el terreno, Humboldt no solo cumple con las directrices asignadas, sino que demuestra una intuición particular al detenerse e indicar a su guía la presencia de elementos fuera de lo programado, tales como un monito de monte, pequeños embriones de aves o especímenes que posteriormente resultan clave para estudios ornitológicos.

A diferencia de los perros dedicados a la búsqueda de personas o al control de sustancias, Humboldt ha sido adiestrado para reaccionar mediante una marcación pasiva.

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Con el fin de evitar cualquier perturbación a la fauna silvestre y a su entorno, el perro no ladra, no salta ni escarba. Al localizar el objetivo, se limita a sentarse, echarse o fijar la mirada en su guía, comunicando de manera discreta que ha encontrado algo de interés científico.

La elección de la raza Basset Hound responde a la capacidad olfativa de estos ejemplares. Esta etapa representa la continuidad de un proyecto familiar que inició años atrás con Darwin, el primer perro de la familia que prestó servicio durante casi seis años. Tras su fallecimiento, Humboldt asumió el relevo para consolidar un binomio de trabajo que hoy continúa aportando datos fundamentales para la investigación y conservación en la región.

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