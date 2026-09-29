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Indignación por video de policías que atropellaron a un perro mientras se grababan

Mientras intentaban ponerse en pie y levantar la motocicleta, la mujer comenzó a insultar al animal.

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La Red Zoocial
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29 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
Hasta la fecha, las autoridades no se han pronunciado formalmente sobre este caso, por lo que no se ha precisado la ubicación exacta del evento.
Imagen de referencia. Hasta la fecha, las autoridades no se han pronunciado formalmente sobre este caso, por lo que no se ha precisado la ubicación exacta del evento
Foto: Policía de Bogotá

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Un fuerte rechazo ha provocado en las plataformas digitales la difusión de un video grabado por dos integrantes de la Policía Nacional, quienes sufrieron un accidente de tránsito tras embestir a un perro mientras transitaban en una motocicleta oficial. La principal controversia gira en torno a la aparente falta de auxilio al animal y a las distracciones al volante por parte de los funcionarios públicos durante su turno de servicio.

El metraje, que se interrumpe abruptamente tras la caída, finaliza sin mostrar si los uniformados le prestaron atención veterinaria a la mascota, cuyo estado de salud actual se desconoce. Esta situación ha desencadenado una ola de cuestionamientos por parte de la ciudadanía y defensores de los animales, quienes exigen claridad sobre la suerte del canino y la conducta de los involucrados.

Los hechos quedaron al descubierto debido a que la patrullera que viajaba como parrillera realizaba una transmisión o grabación en video del recorrido en pleno patrullaje. Segundos después de iniciar la filmación, el vehículo impactó al animal, provocando que ambos agentes perdieran el equilibrio y rodaran sobre la vía.

La indignación popular se intensificó por las reacciones de la funcionaria tras el impacto. Mientras intentaban ponerse en pie y levantar la motocicleta, la mujer profirió insultos hacia el animal e inmediatamente reconoció la causa del siniestro al exclamar: “por estar grabando”.

Hasta la fecha, las autoridades no se han pronunciado formalmente sobre este caso, por lo que no se ha precisado la ubicación exacta del evento ni si se ha iniciado un proceso disciplinario o una investigación interna contra los uniformados.

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