Historias como la de Lulú reflejan la urgencia de promover la esterilización y el rescate responsable. Foto: @adopta_con_responsabilidad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de una visita a una de las zonas más vulnerables de Bogotá, integrantes de la organización sin ánimo de lucro Adopta con Responsabilidad se encontraron con una escena que, según relatan, aún les resulta difícil de olvidar: una pequeña cachorra, de apenas semanas de vida, estaba a punto de ser vendida. Su hermanito ya había sido entregado y ella sería separada de su madre al día siguiente.

La organización, dedicada al rescate responsable de perros y gatos, explicó que aunque comprenden las difíciles condiciones en las que viven muchas familias del sector —donde el agua, por ejemplo, solo llega una vez a la semana—, la pobreza no debería condenar a los animales al abandono o al maltrato. “Para las autoridades, ellos no existen”, afirman. “Su futuro depende únicamente de la compasión de quienes los encontramos”.

La cachorra, a quien han llamado Lulú, fue llevada a un lugar seguro. Además, como parte del compromiso con el bienestar animal en la zona, la organización logró coordinar la esterilización de su madre, con el objetivo de prevenir futuras camadas condenadas a la misma incertidumbre.

Sin embargo, el trabajo apenas comienza. Lulú necesita una valoración veterinaria urgente y un acompañamiento responsable para garantizarle una vida digna. Por eso, la organización hace un llamado a la comunidad para apoyar este proceso.

“Hoy pedimos con el corazón en la mano que nos ayuden a cambiar su destino. Cualquier aporte, por pequeño que parezca, puede marcar la diferencia entre el abandono y una nueva oportunidad para Lulú”, expresaron desde Adopta con Responsabilidad.

Quienes deseen colaborar pueden contactarse a través de Instagram en @adopta_con_responsabilidad o al número 300 562 42 56.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱