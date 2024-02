J Balvin preocupado por el estado de salud de su mejor amigo: “Duele verlo así”

Él es Enzo y J Balvin y Valentina Ferrer han compartido el estado de salud del perrito. Foto: Instagram: @JBalvin

El cantante de reguetón J Balvin se ha mostrado preocupado en redes sociales, por el estado de salud de su mejor amigo. Se trata de Enzo, un perro de raza akita, que ocupa un importante lugar en la familia del cantante, pues su pareja Valentina Ferrer, modelo argentina, también se ha mostrado afectada por lo que le está sucediendo.

Por medio de las historias de Instagram, el paisa compartió que el animal está en un hospital, sin poderse mover. Lo que le parte el corazón, porque lleva a su lado cerca de 14 años, que según él equivale a 120 años humanos.

En consecuencia, los más de 51 millones de seguidores que tiene, reaccionaron a la publicación en la que se ve al perro acostado en una camilla de una veterinaria de Nueva York. “Está viejito mi rey, duele verlo en la clínica porque no se puede mover. Ayer estaba súper y hoy, pues así es la vida”, es el mensaje que se puede leer en la publicación de Balvin.

El akita ha sido fiel acompañante del artista en los altos y bajos de su carrera musical. Como se pudo notar, cuando participó en el videoclip de la canción Sigo extrañándote, de donde salieron las primeras especulaciones de que el antioqueño tenía un romance con Ferrer, quien ahora es madre de su hijo Río.

Asimismo, la modelo y exreina argentina también compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje, en apoyo al peludo de la familia. Ferrer lo describió como su gran protector y le deseó una pronta recuperación, por el cariño que le tiene.

“He’s getting better!!! (Está mejorando) … Go my Enzo (Vamos mi Enzo) … Está viejito pero para delante. Él es mi protector número 1″, escribió la modelo argentina, junto a una foto de la mascota acompañándolo en la clínica.

En las últimas horas, la pareja ha compartido imágenes del perrito en casa. Así que su proceso médico va en mejoría, como han documentado Balvin y Ferrer a través de sus cuentas de Instagram

