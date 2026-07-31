Jadel visitaba todos los días una joyería, hasta que un día llegó herido y su vida cambió

El perrito llegó herido a Jadelci Shop y recibió atención veterinaria tras ser encontrado en las calles de Machala, Ecuador. Foto: Instagram @jadelcishop

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Jadel es un perro que deambulaba sin hogar por las calles de la ciudad de Machala, en Ecuador, y que comenzó a visitar con frecuencia la tienda Jadelci Shop, especialista en bisutería, accesorios, collares y pulseras. Allí empezó a recibir alimento, agua y un lugar tranquilo para descansar, pero con el tiempo también encontró una familia.

De acuerdo con el relato publicado por Jadelci Shop en sus redes sociales, el primer encuentro ocurrió mientras Yamileth, la community manager de la tienda, grababa un video para promocionar las ofertas por el Día de la Madre. En medio de la grabación, el perro se acercó al establecimiento en busca de atención y afecto.

Desde ese momento, empezó a regresar prácticamente todos los días. En la joyería, según contaron los vendedores, recibía comida, agua y buen trato, al punto de que llegó a quedarse descansando en las instalaciones. Incluso compartieron imágenes en las que se le veía durmiendo dentro de la tienda.

Sin embargo, la situación cambió cuando un día Jadel apareció con una de sus patas lastimada. Según relató la tienda, el perro llegó alrededor de las 9:00 de la mañana, antes de la apertura del establecimiento, por lo que los trabajadores no alcanzaron a verlo. Cuando fueron informados por diferentes testigos, comenzaron a buscarlo por el centro de Machala.

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La búsqueda se extendió durante varias horas. Finalmente, alrededor de las 10:00 de la noche, lograron encontrarlo dormido en el exterior de una farmacia. Jadel fue trasladado entonces a un veterinario para determinar la gravedad de sus lesiones.

Además de la herida en una de sus patas, los exámenes veterinarios detectaron otros problemas de salud relacionados con una enfermedad transmitida por garrapatas. La lesión de la extremidad era extensa y había afectado gravemente el tendón.

A pesar de la gravedad de su estado, Jadelci Shop aseguró que Jadel se mantuvo fuerte durante el tratamiento. El perro quedó hospitalizado y comenzó un proceso de recuperación bajo atención veterinaria.

Mientras avanzaba su recuperación, la tienda también pidió ayuda a sus seguidores para encontrarle un nombre. Entre las propuestas aparecieron opciones como “Precioso” y “Caramelo”, aunque finalmente el perro recibió el nombre de Jadel, en referencia a la joyería.

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Pero la historia tuvo un giro todavía más especial. En una publicación posterior, Jadelci Shop confirmó que el perro ya no necesitaba un hogar porque ellos mismos lo habían adoptado. “Nosotros no lo adoptamos, él nos adoptó a nosotros”, expresaron.

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