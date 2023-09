Jhonny Rivera y su novia Jenny López presentaron al nuevo integrante de la familia

Jhonny Rivera y su novia Jenny López. Foto: Instagram: jennylopez_oficial

Jhonny Rivera es un cantante de música popular que lleva más de 20 años de carrera. A mitad de año, el artista captó la atención de sus seguidores al conocerse que tenía como pareja a una de las integrantes de su coro: Jenny López. Desde entonces, la pareja se ha convertido en una de las más queridas de la farándula colombiana. Y no es de extrañar, pues los dos han sido muy abiertos frente a su relación y se apoyan mucho en lo que hacen.

Para celebrar el día del amor y la amistad, Rivera le dio un pequeño y hermoso regalo a su novia. El cantante de música popular compartió el momento en sus redes sociales. Al inicio del clip se ve una caja con varios globos flotando.

“Mira tu regalo de amor, ven pues, pero es que no soy capaz de tenerlo. Espero te guste”, se oye decir al artista en el video. Una vez, López destapa la caja, se da cuenta de que en el interior hay un pequeño perro salchicha. De inmediato, López pega un grito y abraza a Rivera, al mismo tiempo que le agradece.

“¡Te amo! Muchas gracias por hacerme tan feliz. A esa perrita no le va a faltar amor”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Asimismo, los seguidores de los artistas reaccionaron a la publicación: “Los detalles que enamoran y te hacen sentir que eres especial aquí en este paso por la vida”, “¡Qué lindo! Bendiciones para los dos”, “Es un hermoso regalo, cuídalo mucho”, “️Qué lindo detalle y qué amor tan bonito”.

Aún se desconoce si el perrito fue comprado o adoptado. Sin embargo, desde La Red Zoocial, y como siempre lo hemos hecho, le recordamos que tener un animal de compañía es una gran responsabilidad que no se puede tomar a la ligera.

Desde el primer momento, usted se convierte en el principal responsable y cuidador del animal, por ende, tiene la obligación de brindarle todos los cuidados básicos para garantizar su bienestar, una buena relación y un desarrollo adecuado para que, a futuro, no lastime o dañe a las personas, animales o al ambiente en general.

Andrea Millán, especialista en educación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, explica en un comunicado de prensa que al momento de la adopción es primordial pensar en darles todas “las condiciones necesarias para que ellos puedan estar en óptimas condiciones de salud, estables nutricionalmente, equilibrados, libres de dolor y de angustia, y también para que puedan expresar su comportamiento natural el cual garantizará que el animal goce de un bienestar y una excelente calidad de vida”.

Y aunque esto se lee como algo complicado de realizar, no lo es. Empiece por lo más importante: la esterilización, este procedimiento médico mejora la calidad de vida de los perros, aumenta el número de años que pueden vivir y disminuye la sobrepoblación.

También, bríndele un espacio seguro y cómodo para que su perro pueda dormir, llévelo al veterinario si ve que tiene algún dolor, lesión o enfermedad, establezca límites para saber qué puede hacer y en qué espacios puede estar y, por último, no lo maltrate ni lo corrija a los golpes. Recuerde que su perro es un reflejo de quién es usted. “No se trata de maltratar, golpear o usar la violencia, sino que realmente cuando decimos no, es no, y ser consecuentes”, agrega Andrea Millán.

