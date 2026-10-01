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Joven transforma la vida de animales en refugios elaborando corbatines hechos a mano

A pesar de su diagnóstico de retraso motor a los dos años, Sir Darius descubrió en la costura el impulso para transformar la vida de miles de perros.

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Sir Darius viste a los animales con accesorios artesanales para resaltar sus atributos ante potenciales adoptantes.
Foto: Sir Darius Brown

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El emprendedor Sir Darius Brown ha desarrollado un proyecto enfocado en la visibilización de animales sin hogar a través de la moda canina. Mediante la elaboración de corbatines artesanales, la iniciativa busca captar la atención de adoptantes potenciales para acelerar el proceso de adopción en refugios y centros de rescate.

La idea nació a partir de un reto personal, a los dos años, Brown fue diagnosticado con un retraso en la comprensión del lenguaje y en el desarrollo de sus habilidades motoras finas. A los ocho años, como parte de su terapia y tras colaborar con su hermana mayor en tareas de costura, descubrió su destreza en el manejo de telas e hilos.

El impacto de las tormentas tropicales de 2017 motivó la creación formal de esta causa. Al percatarse de que cientos de animales trasladados desde zonas de desastre corrían el riesgo de ser sacrificados en refugios debido al hacinamiento, Brown decidió confeccionar accesorios elegantes para resaltar sus rasgos y favorecer una adopción oportuna.

A través de su marca de accesorios Beaux & Paws, opera bajo el modelo de donación "Buy One, Give One", garantizando que por cada corbatín comercializado se entregue otro a un perro que habite en un refugio. Adicionalmente, el proyecto ha diversificado su apoyo mediante bolsas de suministros esenciales denominadas "Wag Bags" y la recaudación de fondos para respaldar a organizaciones de protección animal y cubrir tarifas de adopción.

Su labor humanitaria ha recibido reconocimientos internacionales, incluyendo el premio Global Child Prodigy Award, el Presidential Volunteer Service Award y la medalla The Diana Award.

Quienes deseen conocer más detalles sobre el catálogo de accesorios, colaborar con la causa o consultar la trayectoria del proyecto, pueden acceder al sitio web oficial del emprendedor en sirdariusbrown.com o seguir sus novedades en Instagram a través de su cuenta oficial @sirdariusbrown.

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