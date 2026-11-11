Kira busca un hogar: esta cachorra fue entregada dos veces y necesita una familia

Según contó el rescatista en un video publicado en redes sociales, cuando se encontró con Kira, la cachorra estaba muy delgada y tenía pulgas. Aunque había pasado por dos hogares, encontró…

Kira es una cachorra de aproximadamente cinco a seis meses que está en busca de un hogar. La pequeña, cruce de border collie y collie de pelo largo, fue entregada por sus anteriores responsables y terminó bajo el cuidado de un rescatista independiente conocido en redes sociales como El Gato soy yo, quien decidió brindarle protección y ayudarla a recuperarse.

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Según contó el rescatista en un video publicado en redes sociales, cuando se encontró con Kira, la cachorra estaba muy delgada y tenía pulgas. Aunque había pasado por dos hogares, encontró en su nuevo cuidador un espacio seguro, donde recibió alimento, atención y cariño.

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Kira volvió a confiar después de pasar por dos hogares

El rescatista explicó que no conoce con exactitud la fecha de nacimiento de Kira. Sin embargo, destacó que, a pesar de las experiencias que había vivido, la pequeña recuperó rápidamente la confianza y mostró ser una cachorra dulce e inteligente.

“Comió, porque es un hogar de paso estable, cómodo y comprensivo”, relató en la publicación. También aseguró que la recuperación de Kira ha sido una muestra de lo que puede lograr el cuidado y el afecto hacia un animal que necesita una nueva oportunidad.

Ahora, después del tiempo que ha permanecido bajo su protección, el rescatista considera que llegó el momento de encontrarle una familia que pueda ofrecerle estabilidad y acompañarla durante toda su vida.

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¿Qué se necesita para adoptar a Kira?

De acuerdo con la información compartida por su cuidador, tiene su esquema de vacunación completo, está desparasitada y cuenta con su tratamiento antipulgas al día. La persona que decida adoptarla deberá asumir la responsabilidad de su esterilización, compromiso que quedará establecido mediante un contrato de adopción.

El rescatista busca una familia responsable, que comprenda las necesidades de una cachorra en crecimiento y esté dispuesta a brindarle los cuidados, el tiempo y el cariño que necesita. Las personas interesadas en darle un hogar a Kira pueden comunicarse directamente con El Gato soy yo, a través de sus redes sociales. Quienes no puedan adoptarla también pueden ayudar compartiendo su historia para que llegue a la familia indicada.

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