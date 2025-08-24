No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Red Zoocial
Perros

Dueña olvidó cerrar la jaula y su cachorro sorprendió con tierna reacción (video)

El hecho fue registrado por la cámara para mascotas instalada en casa.

24 de agosto de 2025 - 03:25 p. m.
Imagen de referencia. La publicación en la cuenta @lilgoldenmaui ya supera las 462.000 reproducciones y ha generado cientos de comentarios que destacan la calma y disciplina del animal.
Foto: Freepik
Un golden retriever llamado Maui se volvió viral en Instagram luego de protagonizar una escena inesperada: pese a que su dueña olvidó cerrar con seguro la jaula antes de dormir, el cachorro decidió quedarse dentro, priorizando su descanso por encima de la libertad.

El hecho fue registrado por la cámara para mascotas instalada en casa. En las imágenes se ve cómo la puerta de la jaula se abre accidentalmente cuando Maui la empuja con la pata. Sin embargo, el perro no se levanta ni intenta explorar el lugar; simplemente se acomoda y continúa durmiendo.

“Solo lo habíamos tenido una semana y cuando vi la puerta abierta casi me da un mini infarto, pero él seguía adentro”, relató la dueña a Newsweek. Al revisar el video, comprobó que el cachorro permaneció tranquilo e incluso aprovechó el espacio adicional para estirarse.

La publicación en la cuenta @lilgoldenmaui ya supera las 462.000 reproducciones y ha generado cientos de comentarios que destacan la calma y disciplina del animal. “El entrenamiento de jaula busca crear un espacio seguro y relajante, no un castigo. Lo has conseguido”, escribió un usuario. Otros lo describieron como dulce y divertido por su forma de dormir en posiciones poco comunes.

El episodio, más allá de la anécdota, reforzó en la dueña la importancia de revisar siempre que la puerta de la jaula quede asegurada, aunque en esta ocasión el cachorro demostró que su lugar favorito para descansar sigue siendo su propio espacio.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

