Así reaccionó una gata cuando su dueña le habló por la cámara de mascotas (video)

Las cámaras para mascotas se han convertido en una herramienta popular para que los dueños vigilen a sus animales cuando no están en casa. Un estudio de Comcast reveló que el 44 % de los usuarios las revisa al menos cuatro veces al día, y dos tercios aseguran que escuchar o ver a sus “bebés peludos” les sirve como un estímulo emocional en su jornada.

Abigail, conocida en TikTok como @abbbshawty, decidió usar la suya no solo para observar, sino también para hablar por primera vez con su gata. El dispositivo, instalado junto a los tazones de comida y agua, captó el momento en que la felina bebía tranquilamente. Esperando a no interrumpirla, Abigail le dirigió un breve saludo que generó una reacción inesperada.

La gata levantó la cabeza de inmediato, moviéndola de un lado a otro, confundida al reconocer la voz de su dueña sin poder verla. Luego se acercó a la cámara y la olfateó, como si buscara rastros de su humana detrás del aparato. La escena dejó en evidencia la capacidad de los gatos para identificar las voces de quienes los cuidan.

El video, publicado el 15 de agosto, superó en pocos días 1,6 millones de reproducciones, más de 266.000 “me gusta” y más de 600 comentarios. Entre las reacciones, muchos usuarios destacaron la ternura del gesto de Abigail al esperar que su mascota terminara de beber antes de hablarle. “Es como si pensara: ‘Te escucho, pero no te huelo’”, comentó un seguidor, mientras otro escribió: “Imagínate estar tomando agua y que tu vaso empiece a hablarte”.

