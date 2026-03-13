Mujer se reencuentra con su perra robada casi nueve años después: “Salió corriendo hacia mí”

La perra Flora fue identificada tras escanear su microchip. Foto: Facebook Lisa Dean

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Después de casi nueve años de búsqueda, una mujer en el Reino Unido logró reencontrarse con Flora, una perrita que había sido robada de su casa en 2017. La historia, que ha conmovido a miles de personas, fue confirmada por el Beauty’s Legacy Animal Search Team, una organización benéfica dirigida por voluntarios que se especializa en la búsqueda y recuperación de mascotas perdidas o robadas.

La protagonista de la historia es Rebecca Harvey, quien vivía en el pueblo de Little Maplestead, en el condado de Essex, cuando el 30 de octubre de 2017 desaparecieron sus dos perritas spaniels de nombres Flora y Clover. Según contó la mujer a BBC, ella regresó a casa después del trabajo para darle un paseo a sus mascotas y notó que dos de ellas no estaban.

Tras confirmar con su padre y su hermano que ninguno los había llevado consigo, comprendió que habían sido robadas. “Fue un shock enorme”, recordó. De inmediato contactó a la policía y comenzó una campaña en redes sociales para intentar encontrar a las caninas. Sin embargo, durante años no recibió ninguna pista concreta.

El giro en la historia ocurrió el pasado 6 de marzo de 2026, cuando el equipo de Beauty’s Legacy Animal Search Team informó en su página de Facebook que una persona se había comunicado con ellos. Según el testimonio, el hombre había comprado hace tres años por internet una perra muy parecida a Flora. Con el tiempo, comenzó a sospechar que el animal podría haber sido robado.

El equipo coordinó entonces la verificación del caso mediante fotografías, videollamadas y una visita de voluntarios al lugar para escanear el microchip del animal. La revisión confirmó que se trataba de Flora. Posteriormente, organizaron el encuentro entre la perra y su tutora.

El reencuentro se produjo en el condado de Kent, hasta donde Rebecca viajó con su esposo. El momento fue profundamente emotivo. “Ella simplemente salió corriendo directamente hacia mí, moviendo la cola”, contó a la BBC.

Para Rebecca, el regreso de la perrita tiene un significado especial, ya que el animal había pertenecido originalmente a su padre, quien falleció hace más de cuatro años. “Estábamos totalmente en shock, me quedé sin palabras cuando recibí la llamada”, recordó.

De acuerdo con el equipo de rescate, Flora había tenido varias camadas y presentaba signos de descuido, como el pelaje enmarañado y sobrepeso, por lo que será sometida a una revisión veterinaria completa. Aun así, ya pudo regresar a su hogar, donde se prepara para celebrar su décimo cumpleaños.

La investigación policial sobre el robo fue reabierta y, por el momento, las autoridades no han divulgado más detalles mientras siguen nuevas líneas de investigación.

Mientras tanto, la historia aún no tiene un final completo. Clover, la otra perra robada ese mismo día en 2017, continúa desaparecida. El equipo de Beauty’s Legacy Animal Search Team anunció que lanzará una nueva campaña de búsqueda.

“La historia no termina aquí. Ahora vamos a encontrar a Clover. Y vamos a lo grande. Los afiches ya están en camino, se está planificando cobertura en medios y se lanzará una campaña completamente renovada para Clover“, indicaron a través de sus redes sociales.

Rebecca, por su parte, dijo que mantiene la fe de volver a encontrarla. “Lo único que puedo decir a quienes han pasado por algo así es que no pierdan la esperanza”, afirmó.

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