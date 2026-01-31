Logo El Espectador
La emotiva carta con la que una dueña se despidió de su perrita antes de abandonarla

El refugio publicó imágenes de Queeni mientras se adapta a su nuevo entorno y solicitó apoyo y “vibras positivas” para facilitar su proceso de adaptación.

31 de enero de 2026 - 08:00 p. m.
El personal del refugio señaló que cualquier muestra de atención y cariño contribuirá de forma positiva a su bienestar.
Foto: The Darlington County Humane Society
Un refugio de animales en Carolina del Sur dio a conocer la historia de Queeni, una perra que fue entregada junto a una nota escrita a mano por su propietaria, quien explicó que ya no contaba con los medios para seguir cuidándola.

La Sociedad Protectora de Animales del Condado de Darlington compartió el caso a través de su cuenta de Instagram, donde el relato despertó una fuerte reacción entre los usuarios por las circunstancias emocionales que rodearon la entrega del animal. De acuerdo con el refugio, el personal encontró una nota arrugada en la que la dueña se disculpaba por dejar a Queeni y detallaba algunos aspectos de su personalidad.

En el mensaje, Queeni fue descrita como una perra tranquila en el hogar, a la que le gusta salir al aire libre, jugar con su hueso de plástico y ver televisión. La nota también indicaba que no había convivido con niños pequeños ni con otros perros, aunque la calificaba como un animal cariñoso que necesita un hogar donde puedan atenderla adecuadamente.

El refugio publicó imágenes de Queeni mientras se adapta a su nuevo entorno y solicitó apoyo y “vibras positivas” para facilitar su proceso de adaptación. Asimismo, informó que la perra será sometida a pruebas médicas, incluido un examen de gusano del corazón, y que más adelante será evaluada para convivir con otros perros cuando se sienta segura.

La historia de Queeni generó una amplia respuesta en redes sociales, donde la publicación superó los 14 mil “me gusta” y acumuló numerosos comentarios de personas que expresaron empatía tanto por la perra como por la difícil decisión de su antigua dueña.

Actualmente, el refugio busca hogares temporales o voluntarios que puedan visitar a Queeni y pasar tiempo con ella, con el objetivo de brindarle compañía mientras espera una adopción definitiva. El personal señaló que cualquier muestra de atención y cariño contribuirá de forma positiva a su bienestar.

El caso de Queeni se da en un contexto en el que los refugios de animales en Estados Unidos continúan enfrentando una alta demanda. Aunque en la primera mitad de 2025 se registró una ligera disminución en el ingreso de perros y gatos a refugios, estos centros siguen operando por encima de su capacidad, lo que refuerza la importancia del voluntariado y la adopción responsable.

