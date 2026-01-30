Buscan a Maya, perrita perdida en el centro de Bogotá: su familia la espera con angustia

Maya es una perrita noble, tranquila y muy amorosa. Hoy su familia la sigue buscando con el corazón en la mano. Foto: Cortesía

La desaparición de Maya, una perrita de carácter noble y tranquilo, mantiene en vilo a su familia desde hace más de un mes. Esta canina se perdió el 31 de diciembre de 2025 en el centro de Bogotá, luego de asustarse por la pólvora durante las celebraciones de fin de año. Desde entonces no se ha vuelto a saber de ella.

De acuerdo con testigos, Maya habría subido a un bus de TransMilenio en la estación Calle 22, lo que hace pensar que podría encontrarse en cualquier punto de la ciudad. La incertidumbre ha hecho aún más difícil la espera para su familia, que no ha dejado de buscarla ni un solo día.

Según indican sus cuidadores, la ausencia de Maya ha tenido un fuerte impacto emocional en su hogar. Su principal tutor atraviesa un delicado estado de salud emocional y ha requerido hospitalización. Por su parte, Cristal, otra perrita de la familia que también se había perdido y logró regresar, permanece decaída y retraída desde la desaparición de Maya, quien es su madre.

“Ella es una perrita noble, tranquila y muy amorosa. Seguramente está asustada y desorientada, y necesita volver al lugar donde la cuidan y la aman”, señalan sus cuidadores

La familia de Maya hace un llamado a la ciudadanía para sumarse a la búsqueda. Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser decisiva para lograr el reencuentro. Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse a los números 321 276 3830 o 304 373 2413. Compartir esta información también es una forma de ayudar y de acercar a Maya de regreso a casa.

