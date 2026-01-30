Huellas Vivas, el proyecto de ley que busca que el SOAT atienda a los animales atropellados

Miles de animales mueren cada año en las carreteras colombianas sin que exista un mecanismo efectivo de auxilio. Foto: Pexels

El representante a la Cámara por Antioquia Juan Camilo Londoño, del partido Alianza Verde, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley “Huellas Vivas”, una iniciativa que busca que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cubra la atención médico-veterinaria de animales atropellados en las vías del país. La propuesta plantea una modificación estructural al Código Nacional de Tránsito y abre un debate inédito sobre la responsabilidad del Estado frente a los animales víctimas de accidentes viales.

El proyecto pretende reconocer como víctimas de accidentes de tránsito a los animales domésticos (perros y gatos) y a la fauna silvestre vertebrada, garantizando su atención inmediata, oportuna y en condiciones dignas tras ser atropellados. De aprobarse, el SOAT cubriría gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, fortaleciendo la respuesta institucional y evitando que la carga económica siga recayendo en ciudadanos, rescatistas o fundaciones.

De acuerdo con Londoño, miles de animales mueren cada año en las carreteras colombianas sin que exista un mecanismo efectivo de auxilio. En ese contexto, el proyecto de Ley Huellas Vivas se alinea con la legislación vigente que reconoce a los animales como seres sintientes e incorpora un enfoque de responsabilidad vial, solidaridad social y respeto por la vida.

“Este proyecto no solo habla de bienestar animal, sino de responsabilidad vial y sensibilidad social frente a la vida que también habita nuestros territorios”, señaló el congresista.

Según indicó un comunicado del partido Alianza Verde, la Ley Huellas Vivas inició su trámite legislativo en la Cámara de Representantes el 27 de enero de 2026, abriendo un debate nacional sobre el papel de los conductores, las instituciones y la sociedad frente a los animales que comparten las vías de Colombia.

