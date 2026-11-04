La emotiva despedida de Nana, la perrita que conoció el mar antes de morir

A través de sus redes sociales, la organización publicó unas palabras escritas desde la voz de la perrita, en las que agradeció a los médicos y a cada padrino y madrina que estuvo pendiente de su evolución. "Conocí el mar antes de irme, me sentí plena y feliz", fue una de las frases del mensaje con el que la…

La Fundación Huellitas Callejeras Barranquilla compartió un emotivo mensaje para despedir a Nana, una perrita que durante los últimos meses enfrentó complicaciones de salud y recibió atención veterinaria para intentar recuperarse.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

A través de sus redes sociales, la organización publicó unas palabras escritas desde la voz de la perrita, en las que agradeció a los médicos y a cada padrino y madrina que estuvo pendiente de su evolución. "Conocí el mar antes de irme, me sentí plena y feliz", fue una de las frases del mensaje con el que la fundación recordó sus últimos momentos.

Publicidad

Le puede interesar: "Ningún adulto le hizo caso”: niña encontró a un perrito atropellado y lo salvó

La difícil situación de Nana

En publicaciones anteriores, la fundación había contado que la perrita llegó con una condición de salud muy avanzada y que su recuperación representaba un desafío para el equipo veterinario. Uno de los problemas más difíciles de tratar eran los papilomas en su lengua, por lo que necesitaba tratamientos, revisiones y exámenes constantes.

Durante su proceso, la organización también recibió comentarios de personas que cuestionaban la decisión de continuar con los tratamientos, ya que consideraban que la eutanasia podía evitarle sufrimiento. Sin embargo, la fundación explicó que los médicos habían evaluado sus posibilidades y que mantenerla con vida no había sido una decisión tomada a la ligera.

En su despedida, la organización explicó que Nana ya presentaba dificultades para respirar y que los papilomas comenzaban a causarle dolor nuevamente. También pidió que no se cuestionara si se pudo hacer algo más por ella, pues aseguró que recibió todos los cuidados y el acompañamiento posible.

Le recomendamos leer: Buscan donaciones para pagar la cirugía y esterilización de Chocó, una gatita rescatada

Sus hermanitos todavía necesitan ayuda

La despedida de Nana también estuvo acompañada de un llamado de la fundación para no olvidar a los otros animales que permanecen en la clínica y que todavía siguen luchando. "En la clínica quedaron mis hermanitos, ellos aún están luchando, les dije que les enviaría ángeles, así que cuento con ustedes. Por favor, no se olviden de ellos", compartió la organización.

Finalmente, la fundación agradeció a todas las personas que hicieron parte de la historia de Nana, le enviaron mensajes de cariño y ayudaron a que recibiera atención durante su proceso. Aunque la perrita ya no está, su último mensaje estuvo lleno de gratitud por el amor que recibió.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱