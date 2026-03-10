La historia de Copón, el perrito callejero que se convirtió en “bombero”

Copón fue rescatado por bomberos de la Quinta Compañía Pompe France de Valparaíso, Chile, tras ser encontrado con una pata fracturada. Hoy es parte del cuartel. Foto: @coponlechien

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Copón es un perro rescatado de la calle que se convirtió en “bombero canino” en Valparaíso, Chile, luego de sobrevivir a un accidente que le dejó una pata fracturada. Su historia ha conmovido a miles de personas en redes sociales.

De acuerdo con información compartida en las redes sociales de la Quinta Compañía de Bomberos Pompe France Valparaíso (@pompefrancevalpo) y en la cuenta del propio perro (@coponlechien), Copón apareció herido en enero de 2017 cerca del cuartel.

El animal fue auxiliado por voluntarios del cuerpo de bomberos, quienes lo trasladaron a un veterinario tras notar que tenía una fractura en una de sus patas. Los bomberos decidieron organizarse para cubrir los gastos de su atención médica mientras se recuperaba. En un principio, la idea era brindarle cuidados temporales hasta que estuviera en condiciones de encontrar un hogar definitivo. Sin embargo, con el paso de los días, Copón comenzó a integrarse a la vida del cuartel de manera natural.

Según relata la propia compañía en sus redes sociales, el perro empezó a acompañar las jornadas diarias de los voluntarios. Se quedaba cerca durante las guardias y observaba con calma el movimiento constante del lugar. Poco a poco dejó de ser visto como un animal rescatado y pasó a convertirse en un miembro más del equipo.

La cuenta oficial de Pompe France Valparaíso recuerda que “fue en enero de 2017 que la popular mascota llegó hasta el cuartel herido en su patita. Allí fue recibido por los bomberos, quienes lo llevaron al veterinario y se preocuparon de su recuperación. Copón decidió quedarse para siempre como un miembro más de la Quinta Compañía”.

Su papel dentro del grupo, según dicen, es significativo. Los voluntarios destacan que su compañía ayuda a aliviar el estrés propio del trabajo de emergencias y aporta momentos de calma y cercanía durante las jornadas exigentes.

Copón también es conocido por su carácter dócil y su cercanía con la comunidad. Además, ha participado en desfiles y actividades públicas junto a los bomberos de la compañía, convirtiéndose en una especie de embajador del cuartel.

La institución ha aprovechado su historia para promover un mensaje sobre el rescate y la adopción responsable de animales en condición de calle. En una publicación realizada con motivo del Día Mundial del Perro, la compañía destacó que, a través de Copón, buscan incentivar la adopción de animales en condiciones vulnerables.

“Hoy, a través de Copón, queremos incentivar la adopción de animales con el convencimiento de que pueden tener y entregar una vida llena de cariño y amor”, señalaron desde la cuenta de Pompe France Valparaíso.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱