La historia de Roy: perro que era golpeado por su dueño, encuentra una familia

Roy, un joven cruce de Staffordshire terrier, encontró un nuevo comienzo tras ser rescatado de un grave caso de maltrato en el Reino Unido. Su historia, compartida por la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA), ha conmovido a miles en redes sociales por el contraste entre su trágico pasado y su presente lleno de amor.

El rescate ocurrió después de que un ciudadano denunciara un video en el que su anterior dueño lo golpeaba y arrojaba al suelo en un ataque sin provocación. La RSPCA intervino de inmediato, llevándolo primero a un hospital veterinario de la organización y luego a su sede en Lancashire East para iniciar un proceso de recuperación y preparación para la adopción.

En sus primeros días, Roy estaba tan atemorizado que apenas se movía. “El primer día que entró se tumbó en la alfombra de la entrada y no quería levantarse. Fue desgarrador verlo así”, recordó Sue Abraham, coordinadora de acogida de la sede. Sin embargo, tras un par de semanas, comenzó a ganar confianza: jugaba, corría por la recepción y aceptaba golosinas del personal.

En noviembre, después de varios meses de rehabilitación, Roy fue adoptado por Daniel Wilson Woodward y su esposo, Jason Woodward Wilson, dueños de un negocio de paseo de perros llamado Pick Up The Paws. Antes de llevarlo a casa, la pareja viajó unas ocho veces para visitarlo, ganarse su confianza y asegurarse de que sería el compañero adecuado.

Ahora vive junto a dos perros más: Betty, una beagle de 7 años, y Archie, un pointer de 15. Desde su primera noche en su nuevo hogar, Roy mostró señales de alivio. “Estábamos viendo una película y él saltó al sofá para acurrucarse con nosotros, como si supiera que las cosas iban a mejorar”, relató Daniel.

Hoy, su rutina incluye paseos por la playa, juegos con pelota y una marcada emoción a la hora de comer. “Cuando se acerca la cena, se sienta frente a ti y te mira fijamente. Luego, cuando le sirves, da vueltas sobre sí mismo con las patas golpeando el suelo”, contó su dueño.

Aunque su pasado estuvo marcado por la violencia, Roy ahora está rodeado de afecto. Sus adoptantes reconocen el trabajo de la RSPCA y promueven la adopción de animales rescatados. “Nos entristeció conocer su historia, pero sabemos que puede dejarla atrás. Su vida ahora es feliz, segura y llena de amor”, concluyó Daniel.

